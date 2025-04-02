Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye ile AB yeniden masada: "İş birliğine hazırız"

Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yapmıştı. 2019'dan sonra görüşmelere 2024'e kadar ara verilmişti. 2024 yılında konuyla ilgili yeni bir karar alındı ve diyalog yeniden başladı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı.

YENİ DÖNEMİN İLK TOPLANTISI YARIN

Yeni dönemin ilk toplantısı için tarih belli oldu. Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in katılımıyla yarın (3 Nisan) Brüksel'de düzenlenecek. Böylece "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu" 6 yıl sonra yeniden başlamış olacak. Toplantı diyalog mekanizması, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor.



Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği’nde ekonomik bütünleşme, Türkiye’nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır.



Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine… https://t.co/Lt6yJon6RT — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 2, 2025

BAKAN ŞİMŞEK'TEN "HAZIRIZ" MESAJI

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, AB ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor.

Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği’nde ekonomik bütünleşme, Türkiye’nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır.

Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır