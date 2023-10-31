Bakan Şimşek’e ‘faiz uyarısı’ iddiasına yanıt! ‘Piyasada tedirginlik yaratıyor’ diyerek açıkladılar

Bugün sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

İddiaya göre, ‘Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 5 aydır süren faiz artışına rağmen somut sonuç alınamadığı, bu gerekçe ile de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakan Mehmet Şimşek’e uyarı ilettiği’ gündeme gelmişti.

“PİYASADA GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİR HABER”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada haberin spekülatif olduğu ifade edilirken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz” denildi.







