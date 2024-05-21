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Bakan Şimşek'e katılmadılar, dikkat çeken sonuç! Yüzde 60'a dayandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 15:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira zammı sınırıyla ilgili sözleri gündemdeki yerini korurken Areda Survey araştırma şirketinin anketindeki sonuçlar da dikkat çekti. Halkın yüzde 59,5'i resmi oran sınırının tekrar uzatılması gerektiğini düşünüyor.

Bakan Şimşek'e katılmadılar, dikkat çeken sonuç! Yüzde 60'a dayandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren açıklamasında, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı büyük ihtimalle devam etmeyecek" dedi. Şimşek, sözleriyle temmuzda kira zammı sınırının kaldırılacağı işaretini verdi. Areda Survey anketine göre, Bakan Şimşek'in aksine vatandaşların yüzde 59,5'i resmi oran sınırının tekrar uzatılması gerektiğini düşünüyor.

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YÜZDE 86'I YÜZDE 25 SINIRI AŞAN KİRA ZAMLARIYLA KARŞILAŞTI

Areda Survey araştırma şirketi Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kiracıların yüzde 86'sı son bir yılda resmi zam oranını (yüzde 25) aşan kira zamlarıyla karşılaştığını ifade etti.

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YÜZDE 60'A YAKINI YÜZDE 25 SINIRININ DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Halkın yüzde 59,5'i resmi oran sınırının tekrar uzatılması gerektiğini düşünüyor. Kiracı/ev sahibi tartışmalarında halkın yüzde 59'u kiracıların mağdur olduğunu belirtirken yüzde 77,3'üne göre ev sahibi olmak artık hayal oldu. Katılımcıların yüzde 92,1'i ise aidatlara resmi bir sınır getirilmesi gerektiğini belirtti.

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Araştırmada, kiraya verdiği gayrimenkulü olanların yüzde 59,3'ü, kira bedelini arttırırken ekonomik durum ve enflasyonun etkili olduğunu söylenirken yüzde 30,9'u gayrimenkulün fiyatını belirlerken bölgeyi baz aldığını ifade etti. Yüzde 8,4'ü evinin/iş yerinin değerine yapılan tadilat gibi iyileştirmelerin etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca yüzde 1,5'i de ulaşım imkanlarının etkili olduğunu dile getirdi.

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YÜZDE 72,2'YE GÖRE EV SAHİPLERİ FIRSATÇILIK YAPIYOR

Araştırma verilerine bakıldığında, toplumun yüzde 77,2'si kira artışları belirlenirken ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığı kanaatini taşıyor. Halkın yüzde 58,9'u ev sahibi veya kiracısıyla bir sorun yaşamadığını söylerken yüzde 41,1'i de sorun yaşadığını ifade etti. Ev sahibi ile sorun yaşayanların yüzde 45,5'i bu sorunun kaynağı olarak kira bedeli anlaşmazlığını gösterdi. Yüzde 20'si kiraya kanun dışı artış yapıldığını ifade ederken yüzde 10,4'ü ev sahibinin kendisini çıkarmak istediğini belirti.

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Yüzde 9,5'i kirayı zamanında ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, yüzde 3,9'u kiracının çıkmasını isteyip çıkmadığı konusunu öne sürdü. Yüzde 2,6'sı ev sahibinden habersiz tadilat yapıldığını, yüzde 2,2'si ev sahibinin gerekli tadilatları yapmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 2'si depozito konusunda anlaşamadıklarını belirtti. Yüzde 1,7'si mülkün hasar görmesi, yüzde 1,5'i kira bedelinin tahliye için bahane olarak kullanılması ve yüzde 0,3'ü gürültü / komşuları rahatsız etme gibi sebepleri öne sürdü.

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TÜRK HALKININ YÜZDE 77'Sİ EV SAHİBİ OLMAYI HAYAL OLARAK GÖRÜYOR

Artan konut fiyatlarının ardından, Türk halkının yüzde 77,3'üne göre Türkiye'de ev sahibi olmak artık hayal olarak görülüyor. Yüzde 9,8'i ev sahibi olmayı geleceğe bir yatırım olarak görürken yüzde 6,3'üne göre ev sahibi olmak ekonomik bir risk teşkil ediyor. Yüzde 4,5'i ev sahibi olmayı büyük bir borç olarak tanımlarken yüzde 2,2'si bu adımın mantıklı olmayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 46,8'i konut sahibi olurken başvuracakları ödeme yönteminin kredi çekmek olduğunu belirtiyor. Yüzde 35'i nakit ödeme yöntemi ile ev sahibi olmayı tercih ederken yüzde 18,2'si firmaların vadeli ödeme planı ile ev sahibi olmayı tercih edeceğini belirtiyor.

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ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde bin 100 kişinin katıldığı 16 - 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.

(DHA)

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