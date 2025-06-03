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Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi! 2021 Kasım ayından beri bir ilk oldu 'En düşük seviye'

TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi" dedi.

Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi! 2021 Kasım ayından beri bir ilk oldu 'En düşük seviye'
Ezgi Sivritepe

Mayıs ayı enflasyonunu saatin 10.00 olması ile beraber oldu. Kira artış oranından maaş zammına kadar pek çok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı! TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre, Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,53 oranında gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 35,41 oranında gerçekleşti. Verilerin açıklanmasının ardından Bakan Şimşek, 2021 yılından beri en düşük seviyenin görüldüğünün altını çizdi.

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Bakan Şimşek'in konu ile ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi.
Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti.
Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir.
Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır"

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Hissenet
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Enflasyon Mehmet Şimşek
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