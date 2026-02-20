FİNANS

Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Yabancı yatırımcı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan bakış açısının değiştiğini belirtirken "Yabancı yatırımcıda ilk kez bu kadar ilgi görüyorum. Türkiye'ye büyük bir yatırımcı ilgisi görüyoruz. Türkiye'de politikaya ilişkin öngörülebilirlikte ciddi bir artış var. Türkiye'nin politikaları tutarlı" ifadesini kullandı.

Devrim Karadağ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Şimşek, öngörülebilirlik giderek artıyor, ekonomi politikalarımız tutarlı dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'YE OLUMLU YANSIYACAK"

Şimşek “İran'la ilgili belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra, enerjide fiyatlar düşecek. Bu Türkiye'ye dezenflasyona, büyümeye olumlu yansıyacak” ifadesini kullandı.

"800'DEN FAZLA YATIRIMCIYLA GÖRÜŞTÜM"

Türkiye'nin Avrupa'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirten Şimşek “Türkiye'ye gerçekten ilgi büyük. Ocak ayında Londra, New York ve Hong Kong'a gittik. 800 yatırımcıyla görüşmeler gerçekleştirdim. Ben mesela, daha önce de 2007-2018 yılına kadar sık sık seyahat ederdim. İlk defa bu kadar yoğun ilgi görüyorum. En son bu yoğunluktaki ilgiyi 2013'te hatırlıyorum. Dünyada ve bizim bölgemizde gerçekten güçlü hikayesi olan fazla ülke yok. Dezenflasyon var, büyüme çok dirençli. Dünyada yeni sistem mimarisi konuşuluyor. Bizim gibi orta büyüklüğündeki ekonomilere daha yoğun ilgi var. Türkiye'ye güvenlik penceresinden bakılınca NATO'nun en güçlü ikinci üyelerinden birisi. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den bağımsız düşünülemeyeceği gibi, bizim gibi ülkelere çok ciddi ilgi var. ” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Yabancı yatırımcı... 1

"SPEKÜLASYONLAR KARŞILIK BULMUYOR"

Şimşek “Programın geleceğine, siyasi sahiplenilmesine ilişkin spekülasyonlar artık bir karşılık bulmuyor. Türkiye önemli başarı elde etti. Deprem yaraları sarılırken dengesizlikler yönetildi. İlk evre risklerin yönetilmesi evresiydi. İkinci evre, dengesizlikleri giderdiğimiz evreydi ve sona erdi. Bu coğrafyada sizin sürekli tampon inşa etmeniz lazım. Bir şekilde rezerv biriktirmeniz, yükümlülükleri azaltmanız lazım. Dayanıklılığa yatırım yapılması lazım. Faiz dışı fazlaya geçtik. 100 TL borç ödeyip 135 lira borç almışız. Özel sektöre daha az kaynak kalıyordu. Bu sene 100 lira borç ödeyeceğiz, 80 lira borç alacağız. 100 liralık borca karşılık daha az borçlanacağız. Bu niye önemli, dengesizlikleri gidermenin sonuçları. Cari açıkta önemli dengesizlikler var. Türkiye'nin yumuşak karnı dış açık vermesidir, bu yeni bir konu değil. Dış dengede de inanılmaz düzelme başladı. Cari fazla iddiamız için biraz erken, o yapısal dönüşüm gerektiriyor, yapısal dönüşümü de başaracağız.” dedi.

"KKM'DEN BAŞARILI ÇIKIŞ YAPTIK"

"KKM'den başarılı bir çıkış yaptık" diyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

“Devletin yükümlülüğüydü. Kurun gitmesi halinde kamu yükümlülükle karşı karşıya kalıyordu, dezenflasyonu zorlaştırıyordu. 143 milyar dolara çıkan KKM stoku büyük oranda kalktı. Enflasyonun kontrolden çıkmasını engellemek bizim için en kritik meydan okumaydı. 2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Enflasyonu 2024'ü yüzde 44 civarı, 2025'i de yüzde 30 civarında bitirdik. En önemli dengesizlik enflasyon şu anda. Programı uygulamaya devam ediyoruz, zaman alıyor. Enflasyon şok öncesi döneme dönmesi 3,4 yıl alıyor. Bizim programın gerçek anlamda dezenflasyondan bahsediyorum, para politikasının inşası ve maliye politikasında disiplin sağlamamız zaman aldı. Kolayca çözümler yok.”

“ENFLAYONDA MART, NİSAN VE MAYIS'TA GEÇMİŞ DÖNEM ORTALAMALARININ ALTINA DÜŞEBİLİRİZ”

Dezenflasyon sürecine değinen Şimşek "Enflasyonla mücadele bizim en temel önceliğimiz, diğer makro sorunlarda önemli ölçüde ilerleme sağlandı" diyen Şimşek “Ocak, Şubat ayında mevsimsel etkilerle nispeten yüksek geldi. Burada dezenflasyonda bozulma yok, yavaşlamadan bahsedilebilir. Sebebine inmek lazım. Gıda kaynaklıysa, mevsimsellikten arındırılmış, geçen senenin kuraklığı, bu senenin kış şartları etkisiyle yüksek geldiyse bunu doğru okumak lazım. Burada geçici faktörlerle yavaşlama söz konusu. Bu telafi edilebilir mi? Evet. Mart, Nisan, Mayıs'ta geçmiş dönem ortalamalarının altına düşebiliriz. Bu senenin yağışları çok iyi. Yakın tarihin en iyi yağışının olduğu dönemin içindeyiz.” açıklamasında bulundu.

"İLK KEZ BU KADAR İLGİ GÖRÜYORUM"

Yabancı yatırımcının ilgisinin arttığını duyuran Şimşek, şunları söyledi;

"Yabancı yatırımcıda ilk kez bu kadar ilgi görüyorum. Türkiye'ye büyük bir yatırımcı ilgisi görüyoruz. Türkiye'de politikaya ilişkin öngörülebilirlikte ciddi bir artış var. Türkiye'nin politikaları tutarlı"

