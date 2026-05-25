FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'deki ünlü mağaza için kritik süreç! Devredilmesi bekleniyor

Ünlü kırtasiye ve ev ürünleri zinciri Flying Tiger Copenhagen için kritik süreç başladı. Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan şirketin, perakende sektöründe zor durumdaki markaları satın almasıyla bilinen yatırım şirketi Modella Capital’e devredilmesi bekleniyor.

Türkiye'deki ünlü mağaza için kritik süreç! Devredilmesi bekleniyor
Cansu Çamcı

İngiltere’de son dönemde art arda yaşanan mağaza kapanmaları ve ekonomik baskılar, perakende sektöründe yeni kurtarma anlaşmalarını gündeme getiriyor.

Son olarak Flying Tiger Copenhagen’ın satış sürecinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, olası anlaşmanın yüzlerce mağaza çalışanını ve şirketin Avrupa operasyonlarını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

DÜNYA GENELİNDE 900 MAĞAZASI VAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Flying Tiger Copenhagen’ın sahibi konumundaki Danske Bank ve Nordea, şirketin satış görüşmelerinde önemli aşama kaydetti. Perakende sektöründeki satın almalarıyla dikkat çeken Modella Capital’in zinciri devralmaya yakın olduğu belirtildi.

Renkli kırtasiye ürünleri, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalarıyla tanınan Flying Tiger Copenhagen’ın dünya genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunuyor.

Türkiye deki ünlü mağaza için kritik süreç! Devredilmesi bekleniyor 1

Bunların yaklaşık 80’i İngiltere’de faaliyet gösteriyor. Şirketin Avrupa dışında İsrail, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde de franchise operasyonları yer alıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Modella Capital son dönemde İngiltere’de zor durumdaki birçok markayı satın almasıyla gündeme geldi.

Şirket daha önce Claire’s Accessories ve WHSmith’in cadde mağazalarını bünyesine katmıştı. WHSmith mağazalarının daha sonra “TG Jones” markasıyla yeniden yapılandırılması dikkat çekmişti.

DAHA ÖNCE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTI

Flying Tiger Copenhagen, 2025 yılında ciddi bir finansal yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şirkete yaklaşık 160 milyon sterlinlik sermaye desteği sağlanırken, mali danışmanların yıl başından bu yana yeni yatırımcı arayışında olduğu aktarıldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene 79 bin 161 lira ceza geliyor!Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene 79 bin 161 lira ceza geliyor!
Yoğunluk başladı: 08.00'den 02.00'ye kadar çalışıyorlarYoğunluk başladı: 08.00'den 02.00'ye kadar çalışıyorlar

Anahtar Kelimeler:
İngiltere mağaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Bayram yolunda feci kaza!

Bayram yolunda feci kaza!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.