FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek ‘imzalar atıldı’ diyerek duyurdu: "2018'den beri ilk finansman"

Bakan Şimşek ‘imzalar atıldı’ diyerek duyurdu: "2018'den beri ilk finansman"

17.11.2023 13:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yıl proje finansmanı amacıyla sağlanan dış kaynak tutarının 7,5 milyar dolara ulaştığını bildirerek yeni yapılan anlaşmayla ilgili bilgi verdi. Şimşek yaptığı açıklamada “Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek ‘imzalar atıldı’ diyerek duyurdu: "2018'den beri ilk finansman"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) depremin yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon avro finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirterek, "Böylece bu yıl kasım itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış kaynak miktarı 7,5 milyar dolara ulaştı." dedi.

Şimşek, AA muhabirine, Türkiye'nin proje finansmanı alanında sağladığı dış kaynak imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi" kapsamında kullanılmak üzere İLBANK'a karşılıksız tahsis edilmek üzere 400 milyon avro tutarında finansman sağlanacağını aktaran Şimşek, "Avrupa Yatırım Bankasından, depremin yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon avro finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşmasını imzaladık." diye konuştu.

Şimşek, projeyle yaşanan deprem felaketi sonrası, kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyacına katkı sağlanmasının amaçlandığına işaret ederek, "6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeyi yeniden inşa etmek için bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 3'ünü harcıyoruz." ifadesini kullandı.

2

"2018'DEN BERİ İLK FİNANSMAN"

AYB'den en son 2018 yılında proje amacıyla finansman sağlandığına dikkati çeken Şimşek, "Diğer uluslararası kuruluşlarla olduğu gibi AYB ile de iletişimimiz çok daha güçlü bir hale gelmiştir. Böylece 2023 yılında kasım ayı itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış finansman miktarı 7,5 milyar dolara ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yeniden yapılandırma çabalarına AYB'nin desteğini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Şimşek, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

‘NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise yapılan anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz”

AA

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıl sonu enflasyon tahmini değişti; dolar kuru beklentisi düştü!Yıl sonu enflasyon tahmini değişti; dolar kuru beklentisi düştü!
Asgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildiAsgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildi
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Mehmet Şimşek kredi
En Çok Okunan Haberler
2 aylık bebeğin cesedi poşette bulunmuştu! Dehşete düşüren sözler

2 aylık bebeğin cesedi poşette bulunmuştu! Dehşete düşüren sözler

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Bakan Şimşek ‘imzalar atıldı’ diyerek duyurdu

Bakan Şimşek ‘imzalar atıldı’ diyerek duyurdu

Asgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildi

Asgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildi

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti; dolar kuru beklentisi düştü!

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti; dolar kuru beklentisi düştü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.