Bakan Şimşek'in 2024 mesajında enflasyon vurgusu: "Düşüşün başladığı bir yıl olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yıl mesajında ekonomi programının olumlu sonuçlarının yeni yılda da alınmaya devam edeceğini belirtti. Şimşek "2024 yılında yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Şimşek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda

"Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz. 2024 yılı; Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."

Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.



2024 yılı;

•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,

•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,

•Kur korumalı sistemin sonlandığı,

•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,

•Bütçe disiplininin tesis… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 31, 2023







