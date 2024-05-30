Bakan Şimşek'in çabaları karşılıksız kalmadı: Türkiye'nin gri listeden çıkışı için tarih netleşti

Türkiye, yasadışı para akışını engelleme çabalarının ardından Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden biri için potansiyel bir destek olarak, önümüzdeki ayın başlarında bir finansal izleme kuruluşunun "gri listesinden" çıkarılmaya hazırlanıyor.

Bloomberg News'un haberine göre, Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bu ayın başlarında gerçekleştirdiği yerinde ziyarette önemli ilerlemeler kaydedildiği, konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve müzakereler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler tarafından ifade edildi. Bu da Türkiye'nin 28 Haziran'da Singapur'da yapılacak FATF genel kurulunun son gününde daha fazla izlenen ülkeler listesinden çıkabileceği anlamına geliyor. Henüz nihai bir karar alınmadı.

Beklenen değişiklik, yatırımcıları TL varlıklardan uzak durmaya teşvik eden alışılmışın dışındaki para politikasının ardından Türkiye'nin, bölgesel olarak sadece Suudi Arabistan'ın büyüklüğüne eşit olan 1,1 trilyon dolarlık ekonomisine sermaye çekme çabalarını artıracak. Türkiye'nin daha geleneksel ekonomiyi benimsemesinin ve dünyanın en agresif faiz artışlarından bazılarının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, yatırımcılar geri dönmeye başlıyor.

"BAKAN ŞİMŞEK'E YARDIMCI OLACAK"

Londra'daki Eurasia Group'un Avrupa Direktörü Emre Peker, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atıfta bulunarak, "FATF'ın hamlesi tek başına para akışını serbest bırakmayacak olsa da, Şimşek'in ortodoks ekonomi politikalarını eski haline getirme ve Türkiye'yi sağlam bir yatırım hedefi olarak sunma çabalarına yardımcı olacaktır" dedi.





