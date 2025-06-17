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Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın anketini değerlendirdi: 'İyileşme devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcılar Anketini değerlendirdi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın anketini değerlendirdi: 'İyileşme devam ediyor'
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası dün Piyasa Katılımcılar Anketi'ni açıkladı. 69 ekonomistin yanıtladığı ankette yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini revize edildi. Buna göre, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

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BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 46, ikinci toplantı beklentisi yüzde 43 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 40,38 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,6984'den 43,5731'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 46,6185'ten 47,0352'ye yükseldi.

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BAKAN ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda anketi değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz" sözlerini kullandı.
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Bakan Şimşek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu.
Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Merkez Bankası
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