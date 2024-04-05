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Bakan Şimşek: OVP’de öngördüğümüzün altında cari açık bekliyoruz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.04.2024 09:53
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Bakan Şimşek: OVP’de öngördüğümüzün altında cari açık bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerine ilişkin olarak, "Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." dedi.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

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