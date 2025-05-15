Bakan Şimşek rezerv değerleri için konuştu: 'Piyasalarda görünüm iyileşiyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri, 2 Mayıs'ta 57 milyar 577 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 166 milyon dolar artışla 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerde yaşanan iyileşme ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı" dedi.

Bakan Şimşek'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:



"Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.

Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı.

Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.

Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"