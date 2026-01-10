FİNANS

Bakan Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reform Yılı" olarak ilan edilen 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikaları hızlandıracaklarını bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Kasımda sanayi üretiminin, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 2,4 arttığına dikkati çeken Şimşek, ocak-kasım döneminde yıllık büyümenin yüzde 3,5 olduğunu belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız."

Mehmet Şimşek

