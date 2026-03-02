Bakan Şimşek'ten 'büyüme' açıklaması 'Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025'te dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1 arttı, tarım yüzde 8,8 azaldı.

KİŞİ BAŞINA GSYH DEĞERİ BELLİ OLDU

Kişi başına GSYH değeri, 2025'te cari fiyatlarla 712 bin 200 lira (18 bin 40 dolar) olarak hesaplandı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,7 düzeyinde olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında ise 438 milyar 605 milyon oldu.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI

Hane halkı nihai tüketim harcamaları, 2025'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre, yüzde 4,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış kaydetti.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 azalış, ithalatı ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

İş gücü ödemeleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 40,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 36,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 artış kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, 2025'te yüzde 36,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2024'te yüzde 43,1 iken, geçen yıl yüzde 44,1'e yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK: "KRİTİK BİR EŞİK OLAN YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER GRUBUNA 2025 YILINDA DÂHİL OLDUĞUMUZU ÖNGÖRÜYORUZ"

2025 Yılı IV. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) Büyümesine ilişkin değerlendirmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre ekonomimiz 2025 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik yüzde 0,4 büyüdü. 2025 yıl geneli büyümesi yüzde 3,6 gerçekleşti. Milli gelir 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelir 18.040 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dâhil olduğumuzu öngörüyoruz.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER ARTIŞI GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUDU"

Tarımda don ve kuraklığın etkileri yılın son çeyreğinde de devam ederken diğer sektörlerde üretim artışı sürdü. 2025 yılında sanayi katma değeri yüzde 2,9 ile son dört yılın en yüksek artışını kaydetti. Deprem bölgesinde konut teslimine hız vermemizin de etkisiyle inşaat sektöründe katma değer artışı güçlü seyrini korudu.

Tüketim ve yatırım arasındaki dengeli görünüm devam etti. Yatırımlar yıl genelinde yüzde 7 arttı. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5’lik artış, üretim kapasitemizi güçlendiriyor.

Küresel ticarette belirsizliklerin ve korumacılığın arttığı 2025 yılında net dış talep büyümeye negatif katkı verdi. Ancak cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 1,6 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldı.

Kamuda tasarruf ve verimliliği artırarak harcama disiplinini güçlendiriyor; vergide adalet ve etkinliği esas alarak kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz. 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,9 ile OVP tahmininin altında gerçekleşirken faiz dışı fazla verdik. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuz sayesinde deprem harcamaları hariç faiz dışı fazla yüzde 1,2 gerçekleşti.

Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla, 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki talep artışı ile finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz.

Kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için politikalarımızı yapısal ve arz yönlü adımlarla destekleyeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını sağlayacak fiyat istikrarı için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır