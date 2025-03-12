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Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması! 'Altında kalmasını bekliyoruz' diyerek oran verdi

12.03.2025 11:07
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın, milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması! 'Altında kalmasını bekliyoruz' diyerek oran verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2’nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz." dedi.

Şimşek, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik.

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Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Cari açık
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