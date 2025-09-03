FİNANS

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması! 'Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor'

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti.

Hande Dağ

TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de enflasyon ile ilgili açıklama geldi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.

Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi.

Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu.

Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
