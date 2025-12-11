FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programın 3 aşamada yürütüldüğünü ifade etti. Enflasyonun 2027'de tek haneye düşeceğini aktaran Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz." dedi.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti
Recep Demircan
  1. Para Sohbetleri Programı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Enflasyonda tek hane için 2027 yılını işaret eden Bakan Şimşek, 2026'da kira artışlarında normalleşme yaşanacağını ifade etti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye'nin küresel yarıştan kopmaması için "yapısal dönüşüm" başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır. Biz programı 3 safhada düşündük. Birinci safha kontrol dönemiydi. İkinci safha, dengesizliklerin giderildiği safha. Üçüncü evre ise hedeflerin tutturulmasıdır.

Bakan Şimşek ten enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027 yi işaret etti 1

"ENFLASYON 2027'DE TEK HANEYE DÜŞECEK"

Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.

Ekonomik büyümede bir toparlanma var. Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız.

Bakan Şimşek ten enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027 yi işaret etti 2

KİRA ENFLASYONUNDA NORMALLEŞME

Gelecek sene için ilave şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını gerçekleştirilebiliyor olarak görüyoruz. Piyasa yüzde 20-23 arası bir enflasyon bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin dış ticaret açığı 2020'den bu yana en düşük seviyesindeABD'nin dış ticaret açığı 2020'den bu yana en düşük seviyesinde
OPEC'in ham petrol üretimi kasımda günlük 1000 varil azaldıOPEC'in ham petrol üretimi kasımda günlük 1000 varil azaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.