Kira fiyatları, enflasyon... Bakan Şimşek 'en önemli gündemimiz' diyerek hem tarih hem rakam verdi

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Bakan Şimşek'ten de açıklama geldi.

"BU SENE ENFLASYONUN YÜZDE 19-29 ARALIĞINDA KALMASI İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRÜYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek "Enflasyon için Merkez Bankası’nın hedefini önceliklendirdik. Bizim tek gündemimiz hayat pahalılığıyla mücadele" şeklinde konuştu. (AA/İHA)

KİRALARLA İLGİLİ KONUŞTU! "BEN İNANIYORUM Kİ ÖZELLİKLE TEMMUZ AYINDA..."

TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an enflasyon yüzde 37.9 civarında. Temel mal enflasyonuna baktığınızda ise ciddi bir şekilde düştü, yüzde 20 civarında. Gıda enflasyonu yüzde 36 civarı. Hizmet enflasyonu yüksek seyrediyor, yüzde 55 seviyesinde.

Ben inanıyorum ki özellikle Temmuz ayında, geçen yıl Temmuz ayında kiralar üzerindeki yüzde 25'lik üst kaldırdık, burada bir normalleşme olacak. Eğitimde de böyle. Büyük resme baktığınızda, aşağı yönlü yıllık enflasyonun 30'ların altına, 20'li rakamlara ineceğini ön görüyoruz.

Konut arzında ciddi bir artış var. Biz tabi ki deprem konutlarını önceliklendirdik ama kentsel-yerinde dönüşüm özelinde bütçeden önemli imkanları seferber ettik.

"EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE"

Devletin belirlediği fiyatlarda da orijinal MB hedefine sadık kalıyoruz. Hedef 24 diyelim... Genelde o çerçevede götürüyoruz ya da onun çok altında.

En önemli gündemimiz, en önemli konumuz hayat pahalılığıyla mücadele"Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır