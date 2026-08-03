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Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' mesajı: 'Kalıcı fiyat istikrarı' vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek; alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, "Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' mesajı: 'Kalıcı fiyat istikrarı' vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek ten enflasyon mesajı: Kalıcı fiyat istikrarı vurgusu 1

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Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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