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Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi! Merkez Bankası duyurmuştu... "Önemli bir program, ülkemiz için hayırlı olsun"

27.11.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'nın duyurduğu Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Önemli bir program" derken programın hedefleriyle ilgili yorumda bulundu.

Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi! Merkez Bankası duyurmuştu... "Önemli bir program, ülkemiz için hayırlı olsun"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programa ilişkin paylaşımını alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek."

Şimşek, programın ülke için hayırlı olmasını diledi.

Kacır da söz konusu programa ilişkin, "Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini yayımladık." paylaşımını yapmıştı.

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