Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması! Bir dönem kapandı: ‘Finansal istikrar güçlenecek’

KKM uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye geriledi” dedi.

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması! Bir dönem kapandı: ‘Finansal istikrar güçlenecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek”
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat kkm ödemeleri
