FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek’ten kredi kartı açıklaması! Taksit kalkıyor mu? ‘Seçim sonrası’ detayı dikkat çekti

Bakan Şimşek’ten kredi kartı açıklaması! Taksit kalkıyor mu? ‘Seçim sonrası’ detayı dikkat çekti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.02.2024 09:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin kredi kartı açıklamasını alıntılayarak, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır." dedi.

Bakan Şimşek’ten kredi kartı açıklaması! Taksit kalkıyor mu? ‘Seçim sonrası’ detayı dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda gündem olan kredi kartı düzenlemesine dair paylaşım yaptı. Taksitlerin kaldırıldığı haberlerinin yalanlandığı açıklamayı alıntılayan Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam…" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam…Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." değerlendirmesini yaptı.

DDM'DEN TAKSİT İDDİALARINA YALANLAMA

DDM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir."

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar karışık seyrediyorKüresel piyasalar karışık seyrediyor
Dolar TL güne nasıl başladı?Dolar TL güne nasıl başladı?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
En Çok Okunan Haberler
Adana'da genç kızı babası vahşice katletti

Adana'da genç kızı babası vahşice katletti

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

AK Parti’de formül arayışı: ‘Bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz…’

AK Parti’de formül arayışı: ‘Bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz…’

Emlak vergisinde süreç 1 Mart’ta başlıyor!

Emlak vergisinde süreç 1 Mart’ta başlıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.