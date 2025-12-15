FİNANS

Bakan Şimşek'ten maaş açıklaması: 'Hep yanında olduk'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunum yaptı. Bakan Şimşek, yatprığı sunumda asgari ücretli, emekli ve memur için konuştu. Şimşek, "Çalışanın ve emeklinin hep yanında olduk" cümlelerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı bütçe sunumunda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı sunumda makroekonomik verileri paylaşan Bakan Şimşek, uyguladıkları programın sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti ve ücret politikaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

ASGARİ ÜCRET DETAYI

Bakan Şimşek, 23 yıldan beri aylık ve maaşlarda enflasyonun üzerinde artış yaptıklarını belirterek alım gücünü desteklediklerini kaydetti. Şimşek, en büyük vergi harcamasının asgari ücret istisnası olduğunu hatırlatarak, "Bu istisna nedeniyle alınmayan 1 trilyon 92 milyar lira vergi tutarı 2026 yılı vergi harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.
ENFLASYON SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

2022'de yüzde 85 ile zirve yapan enflasyonun 2025'te yüzde 31'e kadar gerilediğini söyledi ve son 4 yılın en düşük enflasyonunun yaşandığını kaydetti. Hizmet enflasyonundaki katılığa dikkat çeken Şimşek, kira ve eğitim harcamalarındaki 'geçmiş enflasyona endeksleme' alışkanlığının düşüşü yavaşlattığını açıkladı.
Cari açık ile ilgili ise Şimşek, "Kayda değer iyileşme sağladığımız cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkardık" cümlelerini kurdu.
RİSK PRİMİ

Risk priminin (CDS) 700 baz puandan 219 baz puana kadar gerilediğini belirten Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu artırdığını ve rezerv yeterliliğinin sağlandığını ifade etti.

NÜFUS VE YAPAY ZEKA UYARISI

Şimşek, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden yapısal riskler olduğunu ifade etti. Nüfusun hızla yaşlandığını belirten Şimşek, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının büyüme için hayati önem taşıdığını söyledi.
Teknolojik dönüşüme de parantez açan Şimşek, yapay zeka ve otonom teknolojilerin verimliliği artırsa da "İstihdam piyasası, gelir ve servet eşitsizliği ile bölgeler arası gelişmişlik farkları üzerinde olumsuz etkiler oluşturma riski" taşıdığı konusunda uyardı.

