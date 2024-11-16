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Bakan Şimşek'ten Piyasa Katılımcılar Anketi değerlendirmesi: "Sabır ve kararlılık gerekiyor"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 13:35
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Merkez Bankası dün Piyasa Katılımcılar Anketi'ni kamuoyu ile paylaştı. 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, 'sabır ve kararlılığa' vurgu yaptı.

Bakan Şimşek'ten Piyasa Katılımcılar Anketi değerlendirmesi: "Sabır ve kararlılık gerekiyor"

TCMB, dün Piyasa Katılımcılar Anketi'ni açıkladı. 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Piyasa Katılımcılar Anketi'ni değerlendirdi. Buna göre Bakan Şimşek, "Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

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Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor.
Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu.
Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor.
Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."

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Mehmet Şimşek Merkez Bankası
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