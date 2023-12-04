Bakan Şimşek'ten son enflasyon verisine ilk yorum! C endeksine dikkat çekti: "Cesaret verici"

TÜİK, milyonların beklediği kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE) kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,36'dan yüzde 61,98 seviyesine yükseldi.
Son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorumlayan Bakan Şimşek şunları kaydetti:
"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.
C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:
Eylül %5,28
Ekim %3,72
Kasım %1,96
Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız."