Bakan Şimşek'ten tüketici kredisi açıklaması! Çok net mesaj verdi

İstanbul'da düzenlenen Bloomberg Future of Finance etkinliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaparken aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

Bakan Şimşek, ABD'nin son dönemde ek gümrük vergisi taleplerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, Türkiye'nin de ek gümrük tarifesine geçip geçmeyeceğine yönelik soruya, "Biz zaten yüksek tarife standardındayız. Bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz" şeklinde cevapladı.

ÖNCELİK ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Ekonomik büyüme hakkında da kritik değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, trendin altında bir büyümenin olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir büyüme için bunun gerekli olduğunu ifade etti. Sürdürülebilir bir büyüme için fiyat istikrarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Büyüme geçici olarak tarihi standarda göre biraz düşük. Birinci önceliğimiz enflasyonu aşağı çekmek. Piyasadaki şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek" dedi.

KREDİLER İÇİN AÇIKLAMA YAPTI!

Merkez Bankası yönetimine güvendiğinim söyleyen Bakan Şimşek, bankanın tüketici kredileri konusunda sıkı duruşunu sürdürmesi gerektiğini de aktardı. Şimşek, "Tüketici kredilerinde daha seçici olmalıyız. TCMB tüketici kredilerinde sıkı kalmaya devam etmeli" sözlerini kullandı.

TL değerlemesi ile ilgili soru üzerine de ise Bakan Şimşek şu şekilde şu şekilde yanıt verdi:



"Türk Lirası’nın değerlenmesini tartışmayacağım. Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz"

Bakan Şimşek, bir kur hedefinin olmadığını yineleyerek TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını da aktardı.