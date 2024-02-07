FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek

Bakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.02.2024 10:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek!" değerlendirmesini yaptı.

X hesabındaki paylaşımında Manisa'daki temaslarına değinen Bakan Şimşek, "Valilikteki koordinasyon toplantımızda, ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik.Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adaylarımızla buluşarak, Manisa'nın potansiyelini artıracak yenilikçi projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Ergün’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin gururu #Vestel tesislerinde, yüksek teknolojili üretimde kat ettiğimiz mesafeyi bizzat yerinde gördük. Ar-Ge'ye ve yatırımlara verdiğimiz destekler, ekonomimize yüksek katma değer olarak dönüyor." ifadesini kullandı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerimizle birlikte reel sektörün nabzını tuttuk, ilin sanayisini ileriye taşıyacak önerileri değerlendirdik.

İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, yerel kalkınma politikalarımızın yanı sıra küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve Orta Vadeli Program (OVP) vizyonumuzu paylaştık"

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Borsa güne rekorla başladıBorsa güne rekorla başladı
Dolardan yeni rekorDolardan yeni rekor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
En Çok Okunan Haberler
Dilber'e özenip pavyona gittiler! Gelen hesap ağızları açık bıraktı

Dilber'e özenip pavyona gittiler! Gelen hesap ağızları açık bıraktı

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.