Bakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek!" değerlendirmesini yaptı.

X hesabındaki paylaşımında Manisa'daki temaslarına değinen Bakan Şimşek, "Valilikteki koordinasyon toplantımızda, ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik.Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adaylarımızla buluşarak, Manisa'nın potansiyelini artıracak yenilikçi projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Ergün’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin gururu #Vestel tesislerinde, yüksek teknolojili üretimde kat ettiğimiz mesafeyi bizzat yerinde gördük. Ar-Ge'ye ve yatırımlara verdiğimiz destekler, ekonomimize yüksek katma değer olarak dönüyor." ifadesini kullandı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerimizle birlikte reel sektörün nabzını tuttuk, ilin sanayisini ileriye taşıyacak önerileri değerlendirdik.

İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, yerel kalkınma politikalarımızın yanı sıra küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve Orta Vadeli Program (OVP) vizyonumuzu paylaştık"





