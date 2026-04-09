Bakan Şimşek 'vergi affı' konusunda geçit vermedi: 'Asla olmayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İran savaşıyla birlikte küresel ekonomide görülen etkileri katıldığı bir programda yorumladı.

Şimşek, yaşanan süreci “İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük şoklardan biri” olarak nitelendirirken, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların küresel tedarik zinciri üzerinde ciddi etkiler yarattığını vurguladı.

VERGİ AFFI GÜNDEMDE DEĞİL

Vergi politikalarına ilişkin net konuşan Şimşek, vergi affı ya da yeniden yapılandırma gibi bir gündemlerinin olmadığını vurguladı.

Bakan Şimşek, "Biz herkesten kazandıkları ölçüde vergi almaya devam edeceğiz. Çok kazanandan daha çok almak için de düzenlemelere, çabalarımıza devam edeceğiz. Biz paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz.

"ASLA VERGİ AFFI OLMAYACAK"

Her türlü kolaylığı yapıyoruz. Yapılandırmada maksat 'benim nakit alışımda geçici bir sorun var ben zorluk yaşıyorum bana taksit yapar mısınız?' anlamındaysa bu zaten var. Kalıcı. Şuanda kalıcı bir yapılandırma sistemini biz kurduk. Vergi affı niteliğinde bir yapılandırma beklentisi varsa, asla! Vergi affı olmayacak." diye konuştu.