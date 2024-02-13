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Bakan Şimşek yatırımcıları uyardı: "Tüyo ve duyum adı altında..."

13.02.2024 10:25 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kar beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor" dedi. Yatırımcıları uyardı.

Bakan Şimşek yatırımcıları uyardı: "Tüyo ve duyum adı altında..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermeye piyasalarında temkinli olmasını istedi. Şimşek, "Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemi başlatıyoruz. Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Şimşek , yatırımcılar için finansal okuryazarlığın önemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Finans teknolojisindeki hızlı değişim ve dönüşüm, yeni finansal enstrümanlar, ponzi sistemi gibi hususların finansal bilginin önemini artırdığına işaret eden Şimşek, dünyada da pek çok ülkenin toplumsal finansal okuryazarlık bilincini yükseltmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

"FİNANSAL OKURYAZARLIK DOĞRU YATIRIM KARARLARININ ALINABİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Şimşek, ülkelerin kalkınma stratejisi açısından yurt içi tasarruf oranlarının artırılması ve tasarrufların finansal piyasalar aracılığıyla reel sektör firmalarına doğrudan aktarılmasının önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "Ülke çapında, finansal eğitim ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasıyla bir yandan bireysel yatırımcıların sağlıklı yatırım kararları vererek finansal piyasalara aktif katılımı sağlanabilecek, diğer yandan farkındalığı yüksek bireyler vasıtasıyla tasarruflar, finansal piyasalara istikrarlı yatırım kaynağı olarak aktarılabilecek. Finansal okuryazarlık düzeyinin gelişmesi, finansal sahtekarlıklara olan zafiyeti azaltıyor, doğru yatırım kararlarının alınabilmesinin önünü açıyor." diye konuştu.

Türkiye'de de finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel şirketler, finansal okuryazarlık alanında projeler yapsa da faaliyetler dağınık yapıda. Ülkemizde mesleki ve teknik liselerde finansal okuryazarlık seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ayrıca bazı ön lisans ve lisans programlarında sınırlı düzeyde finansal okuryazarlık dersi veriliyor. İlköğretimde finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında eğitmen açığı bulunuyor."

"SAVUNMASIZ KALAN YATIRIMCI ZARARA UĞRUYOR"

Şimşek, finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade ederek, "Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kar beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor. Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor. Düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireylerin risk yönetimi yapmakta zorlandıkları, yatırım ürünlerine ilişkin sınırlı bilgi birikimine sahip oldukları, yatırım ürünlerinin karakteristiklerini ve risk seviyelerini ölçemedikleri, şirket finansallarını okuyamadıkları biliniyor." dedi.

FİNANSAL OKURYAZARLIK İÇİN YENİ ADIM

Finansal okuryazarlık konusunda atacakları adımların önemine işaret eden Şimşek, şunları söyledi:

"Atacağımız adımlar ve yeni projeler, yatırımcı davranışını profesyonel seviyeye taşıyacak, sermaye piyasalarına katılımı artıracak, sürü psikolojisiyle yatırım davranışını engelleyecek. Finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcılar sermaye piyasalarında zarar görebilir, bu yatırımcıların temkinli olması önem taşıyor. Bu çerçevede sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz. Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeler, yatırımcılara uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş bir portföy anlayışı içinde davranmanın rasyonel olduğu gerçeğini sunacak ve en önemlisi piyasa etkinliğini artırarak daha da istikrarlı bir sermaye piyasası seviyesine ulaşmamızı sağlayacak."

"KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun ülke çapında yürütülen finansal eğitim çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirildiğini belirterek, "Ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik önemli projeleri uygulamaya alacağız. Kurulumuz öncülüğünde hazırlanan Finansal Okuryazarlık Portalı ile bankacılık, bütçe, kredi ve yatırım ana başlıklarında toplumun her kesimine hitap edecek içerikler sunulacak." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi açılmasına yönelik işbirliği protokolünün imza aşamasına geldiği bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu liseyle sermaye piyasası ve finans alanında 4 yıl eğitim verecek, özel program ve proje uygulamalarla destekli, finans sektörüne yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor. Finansal piyasalarda çalışmak isteyenler ile halihazırda sektörde çalışanlara eğitim vermek için Finans Akademisi kurulması için çalışmalar devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kurulumuz arasında 800 bine yakın girişimci kadın ve ev hanımına yönelik finansal okuryazarlık eğitimi ile eğiticilerin eğitimi için işbirliği protokolü çalışmaları sürüyor."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı uyarı yatırımcı
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