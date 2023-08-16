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Bakan Tunç canlı yayında açıkladı! Kira zammında yüzde 25 sınırı, süresiz nafaka...

16.08.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında kira zammı, kira davalarında arabuluculuk sistemi ve süresiz nafaka konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kira artışında yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi? Süresiz nafaka kalkacak mı?

Bakan Tunç canlı yayında açıkladı! Kira zammında yüzde 25 sınırı, süresiz nafaka...

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar sürerken gündemin en çok merak edilen konuları arasında kira zammında yüzde 25 sınırlaması ve arabuluculuk sistemi yer almaya devam ediyor. Öte yandan süresiz nafaka konusu da kamuoyunun araştırdığı konular arasında. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken kira zammı, arabulucu ve süresiz nafaka ile ilgili soruları yanıtladı.

KİRA ZAMMINDA YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

A Haber'e konuşan Bakan Tunç, yüzde 25 sınırlaması ile ilgili "Kira konusu geçen yıl TBMM 27. yasama dönemi kapanmadan önce gündeme gelmişti. Özellikle büyükşehirlerde İstanbul ve Ankara'da kira miktarlarında yüksek artışlar söz konusu oldu. Özellikle fahiş artışlar diyebileceğimiz normalin de üstünde artışlar söz konusu olduğunda yüzde 25 konusu gündeme geldi. Yıllık kira artışının yüzde 25'ten fazla olamayacağına ilişkin borçlar kanununda bir düzenleme yapıldı. Süresi 1 temmuz itibarıyla dolmuştu. Fahiş artışlar devam etti." ifadelerini kullandı.

"DENGELİ BİR DURUMUN OLMASI LAZIM"

Bakan Tunç devamında "Özellikle İstanbul ve Ankara'da konut arzının biraz daha az olduğu illerimizde kira fiyatlarında yüksek artışların olduğunu gördük. Evet sözleşme hukukuna müdahale etmek doğru olmayabilir hukukta böyle bir ilke var ancak zayıfı koruma ilkesi de söz konusu. Dengeli bir durumun olması lazım. Burada kiracıların özellikle mağduriyetini önleme anlamında özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yaptıktan sonra TBMM'de AK Parti grubu Cumhur İttifakı bir önerge geldi. Geçici maddeyle bu yüzde 25'lik sınır bir yıl daha uzatılmış oldu. Zayıfı koruma ilkesi gereğinde 1 boyunca devam edecek." dedi.

Öte yandan Bakan Tunç, "Karşılığını buldu mu? Elbette ki burada buna itirazlar söz konusu oldu. Eski kiracıların kira miktarındaki artışın düşük seviyede kalması nedeniyle bir takım eleştirilere maruz kalındı ama tabii büyük bir çoğunluk da özellikle TEFE TÜFE oranındaki artış ve son fahiş artışların üzerine tekrar TEFE TÜFE oranında bir artış söz konusu olduğunda çok daha yüksek miktarlara çıkacak ve kiracıları mağdur edecek bir durum ortaya çıkacaktı. Bunun önüne geçmek için yüzde 25'lik üst sınır tekrar geçici maddeyle uzatılmış oldu." şeklinde konuştu.

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KİRA DAVALARINDA İKİ KAT ARTIŞ

Bakan Tunç, kira davalarındaki artışa dikkat çekerek "Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıklara baktığımız zaman özellikle son yıl başından bu yana 90 bin küsür kira davası var açılan. Geçen sene bu orana baktığımız zaman 45 bin civarında yani iki kat bir artış söz konusu. Azaltma noktasında da bir çözüm önerimiz oldu. O da kira davalarında arabuluculuk." dedi ve arabuluculuk sistemini açıkladı.

KİRA DAVALARINDA ARABULUCULUK

Kiracı ve ev sahiplerinin detaylarını merak ettiği arabuluculuk sistemiyle alakalı Bakan Tunç, "1 Eylül'den itibaren arabuluculuk müessesi başlıyor kira davalarında. Daha öncesinde ticari davalarda zorunlu olmuştu. İş davalarında tüketici davalarında zorunlu hale getirilmişti. Kişiler dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda. Dava şartı arabuluculuk. Şimdi kira davalarında da söz konusu olacak. Dava açmadan önce arabulucuya başvuracaklar anlaşamadıkları taktirde dava söz konusu olacak. Bu da dava yükünü azaltacaktır." dedi.

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TAHLİYE TAAHHÜDÜ KONUSU

Bakan Tunç, "Kira sözleşmesinde şu tarihte boşaltacağım diye yapılan ifade geçersiz. Tahliye taahhüdünde bulunması gerekir. Yeni kira sözleşmesinden sonraki bir zamanda tahliye taahhüdünde bulunması gerekir kiracının. Bu taahhüde dayanarak ancak tahliye davası söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Devamında Bakan Tunç, "Bu tahliye taahhütnamesinin geçerliliği ile ilgili tartışmalar söz konusu bunun noterden yapılması noktasında talepler var. Ya da belli bir süre tahliye tarihlerinin geçerli olmaması yönünde bir kanuni düzenleme gerektiği yönünde görüşler de var. Tüm bunların kiracı kiralayan dengesini de gözeterek düzenleme yapılması gerekir. Bu konuda bir çalışma yapmak da gerekiyor." şeklinde konuştu.

'YENİ DÜZENLEME' SİNYALİ

Tunç "Arabuluculuk müessesi uyuşmazlıkları aza indirecektir. TBMM açıldıktan sonra yeni değerlendirmeler ışığında yeni düzenlemeler yapılabilir tabii ki." dedi.

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SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Diğer yandan Bakan Tunç, gündemin merak edilen bir diğer konusu olan 'süresiz nafaka' ile ilgili de konuştu. Bakan Tunç, "Medeni kanunumuzda 1988 yılına kadar bir yıl süreydi nafaka sonrasında süresiz hale getirildi. Bu konuda tartışmalar çok." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusundaki dengeyi de gözetmek gerekiyor. Aslında bu konu aile hukuku ile ilgili bir konu. Geniş bir çalışmamız var. Bilim komisyonumuz şu anda çalışıyor. Özellikle boşanma davalarının nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutularak uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu. Nafaka ve tazminatla ilgili kararlar geciktiği için bu konuda karar verilemediği için mal ayrılığı nedeniyle ilgili tartışmalar uzun sürüyor bunlar bitmeden de boşanmaya karar verilemediği için her ikisi birden birlikte devam ettiğinde çok uzun süren bir dava söz konusu oluyor. Davalı ve davacı kadını ve erkeği mağdur eden bir durum. Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek." şeklinde konuştu.

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Yılmaz Tunç Kira kira zammı

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