FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

5G'de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu... İhale 16 Ekim'de, 1 Nisan 2026'da 5G dönemi başlayacak

İçerik devam ediyor
Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G ihalesinin 16 Ekim’de yapılacağını, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını belirtip "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmeciler, her yıl elde ettikleri ciroların yüzde 5’ini BTK’ya ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye dek geçerli olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının 31 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “5G ihalesini 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak.” ifadelerini kullandı.

5G de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu... İhale 16 Ekim de, 1 Nisan 2026 da 5G dönemi başlayacak 1

"İHALEYLE TOPLAM 11 FARKLI FREKANS PAKETİ İŞLETMECİLERE TAHSİS EDİLECEK"

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi."

5G de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu... İhale 16 Ekim de, 1 Nisan 2026 da 5G dönemi başlayacak 2

İŞLETMECİLER, HER YIL ELDE ETTİKLERİ CİROLARININ YÜZDE 5’İNİ BTK’YA ÖDEYECEK

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, “Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim 2025 tarihinden itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olduğunu kaydetti. Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

5G de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu... İhale 16 Ekim de, 1 Nisan 2026 da 5G dönemi başlayacak 3

"MOBİL İNTERNET HIZIMIZ EN AZ 10 KAT ARTACAK"

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını belirterek “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak.” dedi.

5G de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu... İhale 16 Ekim de, 1 Nisan 2026 da 5G dönemi başlayacak 4

YERLİLİK VE MİLLİK ŞARTI

5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının da artırılacağını ifade eden Uraloğlu, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti
'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu

Anahtar Kelimeler:
5G Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir'den bir bir otobüs kalkıyor

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir'den bir bir otobüs kalkıyor

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.