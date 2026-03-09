FİNANS

Bakan Uraloğlu açıkladı! Doğu Akdeniz'deki gemi trafiği yerli ve milli sistemle takip edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulacak sistem kapsamında ilk kabullerin yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Projede inşaat çalışmalarını ve sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladık. Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DE ETKİNLİĞİ ARTACAK

Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Proje ile mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirdiğimiz yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız.” açıklamasında bulundu.

"TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARININ İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN’ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa’da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova’daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) inşaat çalışmalarını tamamladık. Kurulacak sisteme, Selvitepe’de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara’da bulunan OTS ve Radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz.”

BİLGİLER KAYDEDİLMEK ÜZERE GTH MERKEZİNE GÖNDERİLECEK

Trafik Gözetleme İstasyonlarının GTH’nin ana bileşenlerinden olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Trafik Gözetleme İstasyonlarında bulunan radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak Merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine iletilecek. KKTC’deki merkezin de kurulumunda sona yaklaştık.” dedi.

"KAZA OLASILIKLARININ ÖNCEDEN TESPİTİ VE İLGİLİLERE GEREKLİ UYARILARIN YAPILMASI GİBİ İŞLEMLERİ BU SİSTEM SAYESİNDE SAĞLAYACAĞIZ"

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

