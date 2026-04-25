Japonlardan o ilçeye hibe! Çalışmalar başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Japonya Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda uygulamalı eğitimlerle mesleği öğrenen kadınlar, iş hayatına hazırlanıyor.

Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca iş hayatına hazırlanmak isteyen kadınlar için ‘Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi İçin Ekipman Sağlanması Projesi’ başlatıldı.

ATÖLYELER OLUŞTURULDU

Japonya Büyükelçiliğince Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında destek verilmesi kararlaştırılan proje için İlçe Halk Eğitimi Merkezinde kadınların mesleki eğitim alacağı atölyeler oluşturuldu.

Haftada 5 gün merkezde açılan tekstil kursuna katılan 50 kadın kursiyere, dikiş makinesi kullanımı, overlok, elbise tasarımı, kesim, nakış ve dikim konularında mesleğin incelikleri öğretiliyor.

Atölyelerde uygulamalı eğitim alarak iş hayatına hazırlanan kadınların, ilerleyen süreçte tekstil atölyelerinde istihdam edilmesi amaçlanıyor.

10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Tülay Gürbüz, kursun kadınların sosyalleşmesi ve ekonomik hayata katılması için önemli olduğunu söyledi.
Eğitimlerle kadınları geleceğe hazırladıklarını anlatan Gürbüz, "Kursumuzun amacı kadınlara istihdam sağlamak. Burada verdiğimiz eğitimlerle daha sonra Ahlat'ta açılacak tekstil atölyelerinde iş imkânı sağlayacağız. Kadınların gelişimi ve evlerine ekmek götürmeleri açısından çok güzel bir proje. Proje kapsamında 10 yıllık sözleşme imzalandı. Kursiyerlerimizle eğitime devam edeceğiz" dedi.

50 ÖĞRENCİLERİ VAR

Avrupa standartlarında iş yerlerine dönüştürülecek olan atölyelerde isteyen kursiyerlerin istihdam edilebileceğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Kadınların istihdamına yönelik bu proje kapsamında eğitimler devam ediyor. Kadınlara istihdam sağlamak için çabalıyoruz. Kadınlarımız burada sosyalleşiyor. Bir arada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, işimizi yapıyoruz. Talep çok var. Şu anda 50 kayıtlı öğrencimiz var ve kayıt almaya da devam ediyoruz. Tekstil anlamında overlok ve sanayi makinesi kullanımı, dikiş, nakış, her türlü eğitimi veriyoruz. Kursiyerlerimiz buradan çıktıklarında tekstilde çalışabilecek kadar donanımlı olacaklar"

TALEP ALIYORLAR

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Şafak Yam, "Çok güzel şeyler öğrendik. Elbiseler diktik. Güzel kıyafetler dikmeye başladık. Hatta ustalaştık diyebiliriz çünkü giysi dikmek için talep alıyoruz, tadilat işlerini yapabiliyoruz. Kadınların kendilerini geliştirmeleri açısından bu kurs çok verimli ve iyi oldu." dedi.

Annesiyle kursa katılan Suna İşler de "Açıldığı günden beri annemle geliyoruz. Bu kursun bize çok katkısı oldu. En azından bir şeyler öğrendim ve belgem oldu. Kursta tüm eğitimleri aldıktan sonra dışarıda çalışmayı planlıyorum." diye konuştu.

Kursiyer Mahiye İşler ise "Ev hanımıyken burada bütün makineleri, kesmeyi, biçmeyi ve dikmeyi öğrendik. Birkaç ay öncesine kadar ev hanımıydım. Şu an üretime katkı sağlayabilecek kadar bilgiye, donanıma sahibim. Bu eğitim bizim için güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

