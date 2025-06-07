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Bakan Uraloğlu açıkladı! Havalimanlarında uçuş trafiği arttı, yolcu sayısı 85 milyon oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5 ayda havayolunu kullanan yolcu sayısının 85,5 milyon yolcuya yaklaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ocak-Mayıs döneminde uçak trafiği, üst geçişlerle birlikte toplam 910 bin 988 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde yük trafiği bir milyon 869 bin 382 tona ulaştı” dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Havalimanlarında uçuş trafiği arttı, yolcu sayısı 85 milyon oldu
Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 85 bin 368, dış hatlarda ise 82 bin 587 olduğunu kaydeden Uraoğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 215 bin 808’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 7,3 artış meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

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BİR AYDA 21 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 480 bin 582, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 677 bin 712 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 170 bin 171 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,7 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda iç hatlarda 72 bin 792 ton, dış hatlarda 365 bin 71 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 437 bin 863 tona ulaştı.” diye konuştu.

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85,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 365 bin 145, dış hatlarda ise 318 bin 618 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 910 bin 988 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 6,5 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 37 milyon 264 bin 358, dış hat yolcu trafiğinin 48 milyon 91 bin 649 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 85 milyon 420 bin 438 yolcuya hizmet verilerek 85,5 milyon yolcuya yaklaştı. 2025 yılı mayıs sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,5 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 329 bin 668 ton, dış hatlarda bir milyon 539 bin 714 olmak üzere toplamda bir milyon 869 bin 382 tona ulaştı”

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İSTANBUL HAVALİMANI 30 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise mayıs ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 596, dış hatlarda 35 bin 960 olmak üzere toplamda 46 bin 556’ya ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda bir milyon 500 bin 123, dış hatlarda 5 milyon 462 bin 411 olmak üzere toplamda 6 milyon 962 bin 534 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-mayıs döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 46 bin 257, dış hatlarda 166 bin 721 olmak üzere toplamda 212 bin 978 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 6 milyon 386 bin 510, dış hatlarda 25 milyon 511 bin 915 olmak üzere toplamda 31 milyon 898 bin 425 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK TRAFİĞİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda bir milyon 774 bin 271, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 184 olmak üzere toplamda 3 milyon 948 bin 455 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği ise iç hatlarda 9 bin 682, dış hatlarda 13 bin 82 olmak üzere toplamda 22 bin 764 oldu.” dedi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beş aylık sürede iç hatlarda 43 bin 868, dış hatlarda 61 bin 410 olmak üzere toplamda 105 bin 278 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 7 milyon 757 bin 23, dış hatlarda 10 milyon 299 bin 302 olmak üzere toplamda 18 milyon 56 bin 325 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 546, beş aylık dönemde ise 10 bin 885 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.
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TURİZM MERKEZLERİNDE YOLCU HAREKETLİLİĞİ

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 5 ayda iç hatlarda 6 milyon 686 bin 715, dış hatlarda ise 9 milyon 647 bin 334 olmak üzere toplamda 16 milyon 334 bin 49’a ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 55 bin 89, dış hatlarda ise 64 bin 247 olmak üzere toplamda 119 bin 336 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“5 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 4 milyon 357 bin 154, Antalya Havalimanı’nda 9 milyon 565 bin 963, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise bir milyon 218 bin 131 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 918 bin 20 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 274 bin 781 yolcu trafiği gerçekleşti.”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı
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