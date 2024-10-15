Bakan Uraloğlu duyurdu! Aydın-Denizli otoyolu 3 saatten kısa sürecek! 17 Ekim'de açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 70 kilometrelik kesiminin 17 Ekim’de hizmete açılacağını duyurdu. Aydın ve Denizli illerinin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşımı sağlayan karayolu koridorunda bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Bölgedeki ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bu güzergah, İstanbul-İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolları ile büyük bir güç kazandı. Aydın-Denizli Otoyolu ile Kapıkule’den başlayarak İstanbul üzerinden Marmara ve Ege’yi geçip Akdeniz’e uzanan kesintisiz otoyol hattının bir halkasını daha hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

70 KİLOMETRELİK KESİMİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 93 kilometrelik kesiminin 2023 yılında trafiğe açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, açılışını gerçekleştirecekleri 70 kilometrelik kesiminde çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Hizmete açacakları kesimin Aydın-Denizli Otoyolu kavşağından başlayıp Kuyucak kavşağında sonlandığını belirten Uraloğlu, “Otoyolun tamamı 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı'ndan başlayıp Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri’nin ise güneyinden geçerek Kuyucak ilçesine ulaşıyor. Karapınar’ın kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden devam eden otoyol, D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu’na paralel olarak Sarayköy'ün güneyinden geçiyor. Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu’nun kuzeyine geçtikten sonra, otoyol Denizli'yi çevreleyerek Çeltikçi, Korucuk ve Kocadere istikametinde ilerleyip Kocabaş mevkiinde sonlanıyor” açıklamasında bulundu.

YOLDA DAHA AZ VAKİT GEÇİRECEKSİNİZ

Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuğun, otoyol sayesinde 55 dakikaya ineceğini açıklayan Uraloğlu, "Bu, bölge halkı için önemli bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Denizli Batı Çevreyolu Kavşağı Kumkısık ile İzmir Merkezi Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol, 1 saat 40 dakikaya inecek, böylece Aydın’dan Denizli’ye devlet yolu üzerinden ulaşım süresi, otoyol tamamlandığında İzmir’den Denizli’ye ulaşım süresine eşit olacak." şeklinde konuştu.

AKARYAKITTAN 800 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, otoyolun ekonomik ve çevresel faydalarına da değinerek, "Aydın-Denizli Otoyolu ile zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık 5,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca yıllık karbon emisyonunu 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli bir katkı sunacağız" dedi.

TURİZM BÖLGELERİ İÇİN ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR!

Otoyolun hizmete girmesiyle Denizli’den İzmir Limanı’na sanayi ve tarım ürünlerinin daha hızlı taşınacağını belirten Uraloğlu, "Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine ulaşım kolaylaşacak. Böylece bölgenin turizm potansiyeli daha da artacak." dedi.

İZMİR-ANTALYA YOLCULUĞU 3-3,5 SAATE İNECEK

Aydın-Denizli Otoyolu kesiminin ardından sonraki etaplarda yapılacak olan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları tamamlandığında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolunun 440 kilometrelik otoyol ile değiştirileceğini kaydeden Uraloğlu, "Böylece İzmir’den Antalya’ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate düşecek, iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yakınlaşacak" diyerek sözlerini noktaladı.