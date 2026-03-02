Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, devam eden yol projeleri ve mevcut yollara ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, TCDD tarafından büyükşehirlerde hizmete sunulan kent içi raylı sistem hatlarının şehir içi ulaşımın yükünü önemli ölçüde hafiflettiğini belirtti. Uraloğlu "İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da TCDD Taşımacılık tarafından işletilen hatlarda günlük ortalama 932 bin yolcu taşınıyor" dedi.

HEDEF 487,1 KİLOMETRE

Uraloğlu, kent içi raylı sistem güzergah uzunluğunun geçen yıl sonu itibarıyla 445,6 kilometre olduğu bilgisini vererek “Bu yılın sonuna kadar İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometre, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda 3,9 kilometre, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda 4,5 kilometre ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda 15,6 kilometre daha yaparak toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu 487,1 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

İLAVE İSTASYON MÜJDESİ

İstanbul’daki raylı sistem hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 238 istasyon bulunduğunu, bu yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Bursa Emek-Şehir Hastanesi RSH kesimine 3, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11 ilave istasyon yapımının planlandığını söyledi.

İSTANBUL ULAŞIMININ OMURGASI: MARMARAY

Marmaray'ın Halkalı-Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme-Gebze kesiminde günlük ortalama 610 bin yolcu taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, bu hattın İstanbul ulaşımının omurgası haline geldiğini işaret etti.

Uraloğlu, 2013'te hizmete sunulan Marmaray hakkında şunları söyledi:

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda günlük ortalama 35 bin yolcu taşınıyor. Hayata geçirdiğimiz bu projeler, İstanbul'un küresel erişilebilirliğini artıran güçlü bir ulaşım koridoru oluşturuyor.

BAŞKENTRAY'DA GÜNLÜK 73 BİN YOLCU

Ankara'da Sincan-Ankara-Kayaş kesiminde metro konforunda banliyö hizmeti veren BAŞKENTRAY'da günlük ortalama 73 bin yolcu taşındığını belirten Uraloğlu, diğer illere ilişkin de şunları söyledi:

İzmir'de Aliağa-Alsancak-Cumaovası-Selçuk arasında faaliyet gösteren İZBAN'da günlük ortalama 215 bin vatandaşımız yolculuk yapıyor. Gaziantep'te Mustafayavuz-Taşlıca kesiminde faaliyet gösteren GAZİRAY, günlük ortalama 10 bin yolcu taşıyor. Adapazarı Gar-Arifiye Gar bölgesinde faaliyet gösteren ADARAY'da günlük ortalama 5 bin vatandaşımız seyahat etme imkanı buluyor.

1 SAATLİK YOL 35 DAKİKAYA İNECEK

Devam eden KONYARAY Banliyö Hattı Projesi ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Konya'da yapımı devam eden 23 kilometre uzunluğundaki KONYARAY Banliyö Hattı Projesi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece kara yoluyla 1 saat süren Konya Gar ve Selçuklu YHT Garı ile bu bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi ve lojistik merkeze bağlantı, kent içi banliyö taşımacılığıyla 35 dakikaya inecek. Ankara'da BAŞKENTRAY'ı Yenikent'e bağlayarak, Sincan-Kazan Soda hattında faaliyet gösterecek 16 kilometre uzunluğuna sahip olacak projede yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır