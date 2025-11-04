FİNANS

Kapat
Bakan Uraloğlu duyurdu! Motokuryeler için son 11 gün... Yetki belgesi ücreti 17 bin 252 TL'ye yükselecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinin ardından moto-kurye faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Moto-Kuryelere ilişkin belge indiriminde son 11 gün içerisindeyiz. 15 Kasım’dan sonra 1 motosikletiyle yetki belgesi alacak olan moto-kuryeler için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte moto-kurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara yetki belgesi ücretinde yüzde 95’lik bir indirim sağladıklarını belirterek "Moto-Kuryelere ilişkin belge indiriminde son 11 gün içerisindeyiz. 15 Kasım’dan sonra 1 motosikletiyle yetki belgesi alacak olan moto-kuryeler için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Motokuryeler için son 11 gün... Yetki belgesi ücreti 17 bin 252 TL ye yükselecek 1

"E-DEVLET'TE YÜZDE 5 İNDİRİM"

Uraloğlu ayrıca, Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 2 aylık bir geçiş süreci tanımladıklarını da belirterek "Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e- Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağladık. e-Devlet portalı üzerinden yetki belgesi alacaklar, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5’lik indirimden faydalanmaya devam edebilecek"

Bakan Uraloğlu duyurdu! Motokuryeler için son 11 gün... Yetki belgesi ücreti 17 bin 252 TL ye yükselecek 2

"TOPLAM 82 BİN 288 YETKİ BELGESİ DÜZENLEDİK, BU BELGELERE 92 BİN 127 TAŞIT KAYDETTİK"

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin rakamları da paylaştı. Uraloğlu, "10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66’sı moto-kuryelere verildi" açıklamasında bulundu.

"EN GENÇ FİLO AKDENİZ BÖLGESİ'NDE"

Kayıtlı taşıtların dağılımına da değinen Uraloğlu, "Yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların, 80 bin 752’si motosiklet, 6 bin 676’sı kamyonet, 4 bin 487’si motorlu bisiklet ve 212’si ise otomobil olup bu taşıtların yüzde 65,5’i 3 yaşından küçüktür. Kurye faaliyetlerinde en genç filo 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz Bölgesinde iken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin filo yaş ortalaması 2,8’dir" dedi.

"EN FAZLA YETKİ BELGESİ MARMARA'DA DÜZENLENDİ"

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımını da paylaşan Bakan Uraloğlu, "En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi’nde düzenlendi. Bölgede 43 bin 969 belge verilmiş, 49 bin 149 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle ve 14 taşıt ile Tunceli’dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam bin 354 belge ve bin 507 taşıt bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI YASAKLANDI"

Uraloğlu, yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirterek, "Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı. Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, kuryelerin reflektif yelek giydiğini dile getirerek "İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu" diye konuştu.

Motokurye ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Kapat

