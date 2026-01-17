FİNANS

Bakan Uraloğlu havalimanındaki pist uzunluğunu açıkladı! Ankara- Çorum detayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarındaki pist uzunluklarında dikkate değer bir yükseliş olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92.4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı; bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor” dedi.

Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin havacılık altyapısında son 24 yılda kat ettiği mesafeyi Ankara’dan Çorum’a uzanan pist uzunluğu ile anlattı.
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin kıtaların kesişim noktasında, dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

Uraloğlu, “Bu avantajı doğru okuyarak ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül bir anlayışla planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58’e çıkardıklarını kaydetti.

Uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer bir yükseliş olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92.4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı; bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor.” dedi.

"356 NOKTAYA UÇUYORUZ"

Havacılık alanındaki bu altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinlediklerini belirten Uraloğlu, “2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175’e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz.” ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜYÜZ

Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak; Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa’da 3.; dünyada ise 7. sırada yer aldık. İstanbul Havalimanımız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek büyük bir başarıya imza attı.” dedi.
ESENBOĞA 3. PİSTİ 19 OCAK'TA AÇILIYOR

19 Ocak Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Yani; 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız.” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
