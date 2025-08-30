FİNANS

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama! Demir yolu tesislerinde yenilik '1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu tesislerinde 4 güneş enerjisi santralinin (GES) devreye alındığını bildirerek, "TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını belirtti.

İlk etapta Balıkesir, Selçuk, Basmane garlarında ve Gaziantep'teki Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde 4 santralin devreye alındığını ifade eden Uraloğlu, "Yapım çalışmaları süren santrallerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovat saat elektrik üretilecek." bilgisini verdi.

Uraloğlu, bu santrallerden elde edilen elektriğin kullanılmaya başlandığını, demir yollarının sadece ulaşımda değil, çevreye duyarlı enerji politikalarında da öncü olmaya devam ettiğini bildirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını demir yolu taşımacılığıyla entegre ederek ülkenin enerji dönüşüm sürecine daha fazla katkı sağlamak için projeler yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, "İlk etapta 4 GES projesi devreye girdi. TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı. Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

MARMARAY'IN 26 TREN DURAĞINA GES KURULUYOR

Uraloğlu, TCDD'nin, toplam kurulu gücü 200 megavat olan üç GES kurulmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekti.

Bu santral çalışmalarının Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir ve Kahramanmaraş-Narlı'da sürdürüldüğünü bildiren Uraloğlu, projelerin tamamlanmasıyla 2029 yılı sonu itibarıyla TCDD kataner tesislerinde ihtiyaç olan elektriğin yüzde 25'inin yenilenebilir enerjiden karşılanacağını vurguladı.

Uraloğlu, TCDD'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığına, Marmaray Çatı GES Projesi yapım çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Marmaray'daki 26 tren durağına 10,13 megavat kapasiteye sahip GES'ler kuruyoruz. İşletme ve güvenlik için ihtiyaç duyulan enerji, durakların çatılarındaki enerji santrallerinde üretilecek. Bu santraller yıllık 15 milyon kilovat saatinin üzerinde yenilenebilir enerji elde edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray'ın enerji ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanmış olacak. Demir yolu taşımacılığında sera gazı emisyonlarını azaltmak için kararlı adımlar atıyoruz. Orta vadede TCDD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sağlayacak."
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

