Bakan Uraloğlu'ndan Batman'da Terörsüz Türkiye açıklaması: "Terörsüz bölgeyi de inşa edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Sadece Terörsüz Türkiye’yi değil, terörsüz bölgeyi inşa edeceğiz” dedi.

Mustafa Fidan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimize ne lazımsa biz de o anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir Türkiye Yüzyılı Hedefi ortaya koyduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “O hedef doğrultusunda ülkemizin geleceğini planlıyor ve inşa ediyoruz. Sadece bugünü, yarını değil, 2028’leri, 2035’leri, 2053’leri, 2071’leri planlayan bir ülke haline geldik Recep Tayyip Erdoğan sayesinde.” ifadelerini kullandı.

"SADECE TERÖRSÜZ TÜRKİYE’Yİ DEĞİL, TERÖRSÜZ BÖLGEYİ İNŞA EDECEĞİZ”

Terörsüz Türkiye Süreci hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Bakın bu süreç başlatıldığı zaman buna inanmayanlar oldu. İnanmayanları bırakın bu sürecin önüne taş koymaya çalışanlar oldu. Bugün bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görmüş olduk.” dedi.

Teröre yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık masraf edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Biz sadece Bakanlık olarak 355 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Baktığımız zaman sadece ulaştırma alanında 8 kat daha fazla yatırım yapabilirdik. Onun için kaynaklarımızı, insanımızı maalesef heba etmişiz. Birileri bunun heba olmasına alkış tutmuş, zemin hazırlamış. Ama biz de tam bu süreçte Cumhurbaşkanımızın çıkışıyla beraber, Allah’ın izniyle biz yolumuza devam ediyoruz. Sadece Terörsüz Türkiye’yi değil, terörsüz bölgeyi inşa edeceğiz. Bakın her tarafta sıkıntılar oldu, oluştu. Cumhurbaşkanımızın yönettiği bir devlet aklıyla beraber vatandaşımızın, milletimizin, ülkemizin birlik beraberliğine halel getirmeden bu tehlikeleri tek tek bertaraf ediyoruz.” dedi.

“BATMAN’IMIZIN BAYRAĞINA, ÜLKESİNE SEVDASINI GÖRDÜK”

Bakan Uraloğlu, bu süreçte doğu ve güneydoğu illerindeki vatandaşların duruşlarının ayrı bir değere sahip olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bu süreçte bazı illerimizi provake etmeye çalışıyorlar. Ama çok şükür biz, bu süreçte başarısız olduklarını gördük. Batman’ımızın bayrağına, ülkesine sevdasını gördük.” diye konuştu.

“BİZ LAF DEĞİL, İCRAAT YAPARIZ!”

AK Parti siyasetinin Türkiye’yi bütünleştirme ve geleceğe taşıma siyaseti olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bizde ideoloji değil, insan var. Kavga değil, hizmet var. Rant değil, projelerimizle konuşuruz. Biz laf değil, icraat yaparız! Milletimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimize 24 yıldır destek veriyor. Elbette bu destekte teşkilatlarımızın çok kıymeti vardır.” açıklamasında bulundu.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 30 BİN 49 KİLOMETREYE ULAŞTI

2002'de sadece 6 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlanırken, 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını ve yol uzunluğunun 30 bin 49 kilometreye çıktığını ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Neler yaptık biz? Bir tarafta, Çanakkale Köprüsünü yaparken, öbür tarafta Beğendik Botan Çayı Köprüsünü yaptık. Öbür tarafta Batman'ımız için de kıymetli olan Bitlis Çayı Viyadüğünü yaptık. Demirışık Tünelini, Varyantını, Viadüklerini hayata geçirdik. Öbür taraftan Diktepe Köprüsünü yaptık. Bir taraftan Güzeldere Tünellerini inşa ederken, öbür taraftan Zigana Tünelini inşa ettik. Öbür taraftan Eğiste Hadimi Viyadüğünü inşa ettik. Bir taraftan Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Kuzey Marmara Otoyolunu inşa ettik. Denizin altında Marmara'yı ve Avrasya Tünelini inşa ettik.”

Bunların bir maddi imkan meselesinden önce bir irade meselesi olduğunu kaydeden Uraloğlu, “O iradeyi gösterecek bir lider ve ekip lazımdı. O da AK Parti ekipleridir. Allah'ın izniyle biz durmadan yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

5G İÇİN İLK SİNYAL 1 NİSAN’DA

Bakan Uraloğlu, “Bakın biz sizin yetiştirdiğiniz evlatların ürettiği TÜRKSAT 6A uydusunu uzaya gönderdik. O evlatları siz yetiştirdiniz. Allah razı olsun sizlerden. Onun için onlar daha fazlasını yapacak. 7A uydusunu şimdi biz planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte o var. 5G ihalesini yaptık. 1 Nisan'da da inşallah kapsamaya başlayacağız ve 2 yıl içerisinde tamamını ülkemizin kapsar hale geleceğiz. Akıllı şehirlerden, akıllı yollardan, dünyanın bir tarafından ameliyat yapabilen teknolojileri ülkemize getirmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

BATMAN’A 40 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME YATIRIMI

Batman şehir merkezinin nüfusunun 500 bine geldiğini, 650 bin genel nüfus olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Türkiye sıralamasında iyi bir seviye. Ve genç bir nüfusu var Batman'ımızın. Batman'ın coğrafyası gerek yeraltı zenginliğiyle, gerek arazi yapısıyla beraber gelişmeye gerçekten çok çok müsait bir coğrafya ve gelişiyor. Yeni organize sanayi bölgeleri ihdas edildi. Dolayısıyla Batman'daki o potansiyel artık burada ete kemiğe büründürülmüş, yatırım yapılmaya başlanmış.” dedi.

Bakan Uraloğlu, bir yatırımcının güven aradığını kaydederek “Biz bütün Türkiye'de olduğu gibi Batman'ımızda da o güveni tesis ettik, çok şükür. Bundan sonra Batman'ın yolu açık, bahtı açık, yolunuz açık olsun, değerli kardeşlerim.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak AK Parti hükümetleri döneminde Batman’a 40 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Batman'ımızda sadece 15 km bölünmüş yol vardı. Biz bunu 177 km'ye çıkarmıştık. 3 km sıcak asfalt vardı. Sadece ana yollarda biz bunu 126 km'ye çıkardık. Valiliğimizin, belediyelerimizin yaptıkları da hariç olmak üzere. Artık bütün köylerimize de sıcak asfalt yolları yapmaya başladık, çok şükür. Bakın, Batman Güney Çevre Yolunu, Batman Hasankeyf Yolunu, Batman Şehir Geçişini, yine Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe farklı seviyeli kavşaklarını yaparak sizlerin hizmetine sunduk. Yine biraz önce bahsettiğim Diktepe Köprüsü’nü bitirdik. Bağlantı yollarını yapıyoruz. Talep edilen yolların projelerine de bir taraftan başladık. Onları da projelendirmeye devam ediyoruz. Yine Batman Çayı Köprüsü’nü tamamladık.”

Hafif raylı sistem projesinin de proje çalışmalarını Belediye ile beraber başlattıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “İnşallah o projeyi bitirdiğimizde onun fizibilitesini yaparak yapım çalışmalarına da inşallah başlamayı Allahutaala bizlere nasip etsin.” diye konuştu.

