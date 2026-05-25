İlk kez ev alacaklar dikkat! İslam Memiş açıkladı: 'Bayramdan sonraki haftalarda...'

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı YouTube programında "mutlak butlan" tartışmalarının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Memiş, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlarla ilgili 'yüzde 1.20 faiz oranlı konut kredisi' beklentisiyle ilgili konuştu.

Cansu Çamcı

Bayram tatili öncesi siyasi gündemin ekonomide yeni bir belirsizlik dalgası oluşturduğunu söyleyen Memiş, özellikle borsada sert hareketlerin görüldüğünü ancak uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu dile getirdi.

Memiş’e göre piyasalar ilk refleksi Borsa İstanbul’da verdi. Kararın ardından BIST 100 endeksi yüzde 6’ya yakın değer kaybederek 13 bin 167 puan seviyesine kadar geriledi.

Ancak ekonomi yönetimi, Finansal İstikrar Komitesi ve Merkez Bankası’nın aldığı tedbirlerle birlikte endeksin hızlı toparlandığını belirten Memiş, haftanın 13 bin 800 puanın üzerinde ve yaklaşık yüzde 5’lik yükselişle kapandığını söyledi.

Sert satışların yatırımcı psikolojisini bozduğunu ifade eden Memiş, buna rağmen orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için bu geri çekilmenin “fırsat” oluşturduğunu savundu.

BORSADA REVİZE YOK

Memiş'in açıklaması şöyle:

"Kısa vadede aslında bu kadar sert düşüşlerle birlikte borsaya yeni girecek olan yatırımcılarda çok iyi fırsatlar buldu ve orta ve uzun vadeli strateji belleyen yatırımcılar aslında borsada iyi bir giriş fırsatı buldular.

Bu sert düşüşlerle birlikte yıl içinde borsa tarafındaki yükselişlerde revizyona teknik olarak gitmedik. Yine 16.000 puan seviyesi, devamı 20.000 puan seviyesi yine radarımızda olmaya devam edecek. Özellikle yılın ikinci yarısında yabancı yatırımcıların portföylerde biraz daha fazla olduğu bir süreç beklediğimizi söyleyebilirim.

Bayramdan sonra da bir dalgalanma söz konusu olabilir. Ama burada yatırımcının odaklanması gereken şey uzun vadeli bir strateji. Uzun vadeye baktığımız zaman yine yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz"

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Döviz tarafında ise mevcut görünümün korunduğunu belirten Memiş, dolar/TL’de henüz yön kırılımı olmadığını söyledi. Kurun 45 lira 75 kuruş seviyesinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareket beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Euro’nun hâlâ “ucuz” olduğunu savunan Memiş, euro/dolar paritesinin geçen hafta 1.15-1.18 bandında hareket ettiğini kaydetti.

Küresel tarafta ise gözlerin yeniden ABD-İran hattına çevrildiğini söyleyen Memiş, Washington yönetiminin İran’a yönelik yeni bir müdahale ihtimalini güçlü gördüğünü açıkladı.

Müdahalenin zamanlamasına ilişkin belirsizlik bulunduğunu ancak yıl sonuna kadar yeni bir operasyon ihtimalini dışlamadığını belirten Memiş, kısa süreli ateşkes süreçlerinin de piyasaları manipüle etmek için kullanılabileceğini ifade etti.

Altın ve gümüş tarafında dar bant hareketi beklediğini söyleyen Memiş, ons altında 4 bin 400 - 4 bin 800 dolar, gümüşte ise 74-78 dolar aralığının izlenebileceğini belirtti ve sözlerine şunları ekledi:

"Tabii ki bu gerginlikle birlikte bütün küresel borsalarda mutlaka satışlar yaşanabilir. Yine petrol fiyatlarında yükselişler kaçınılmaz olabilir. Yine MTA fiyatları dar bant aralığında dalgalanabilir. Mesela ons altın tarafında 4400 - 4800 dolar aralığı, gümüş tarafında 74-78 dolar aralığı. Bu dar band aralığında yine oyalanabilir. Borsa tarafında yine 12.500 yukarıda 14.200 puan aralığı bu geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasada bizi bekliyor olabilir.

Konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, siyasi tartışmaların emlak tarafında da “bekle-gör” havası oluşturduğunu söyledi.

İLK KEZ EV ALACAKLARA TAVSİYE

Özellikle ilk kez ev alacak vatandaşların düşük faizli kredi beklentisini sürdürdüğünü belirten Memiş, yüzde 1.20 faiz oranlı konut kredisi beklentisinin piyasada yakından takip edildiğini aktardı ve şöyle konuştu:

"Mutlak butlanla beraber emlak satacaklar, emlak alacaklar, emlak araştıracaklar da haliyle kafası karıştı. Borsa'da sert düşüşleri gördü ama döviz kurumunda altın fiyatlarında da yükseliş görmedi. Haliyle kafası karıştı.

İlk önce bu alacaklar, satacaklar emlak tarafında, konut tarafında beklemeyi tercih edebilir. Bayramda tekrar yeni bir istişare yapabilirler. Herkesin gözü kulağı faizlerde. İlk kez ev alacaklar, "%1.20 oranındaki faiz oranları ne zaman gerçekleşir, ne zaman yasalaşır, ne zaman ev alırız" düşüncesinde olan milyonlarca insan var Türkiye'de.

Ama krediler yüksek. Bu krediler ne zaman düşecek noktasında bekleyiş hala hakim. Bayramdan sonraki haftalarda bir iki hafta bence sessiz bir piyasa, emlak tarafında... Konut tarafında biraz daha bekle gör politikasını sürdüren bir portföy oluşabilir"

Anahtar Kelimeler:
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

