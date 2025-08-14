FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda 1'inci etap çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla Hatay Havalimanı'nda yürütülen 1'inci etap çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu. 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören havalimanında onarım ve geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, pistin 2 bin 82 metrelik bölümünde yapılan güçlendirme ve iyileştirmeler sayesinde 29 Mart 2024'te çift yönlü uçuş operasyonlarının yeniden başladığını belirtti.

Bakan Uraloğlu ndan Hatay Havalimanı açıklaması! 1

'SEFER SAYISI DA ARTIRILABİLECEK'

Bakan Uraloğlu, eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun hizmete alınacağını belirterek, şu sözleri kullandı:

"Söz konusu pistle apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanımızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak, park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek"

Bakan Uraloğlu ndan Hatay Havalimanı açıklaması! 2

Bakan Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Hatay 6 şubat Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

Altının yönünü açıkladı! Yükseliş için kritik yorum 'Piyasaya yansıması olacak'

Altının yönünü açıkladı! Yükseliş için kritik yorum 'Piyasaya yansıması olacak'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.