Bakan Uraloğlu: 'Önümüzdeki günlerde duyuracağız' deyip açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam için ilk sinyal geldi!

2025 yılı zamları ile beraber geldi. Tüm maaşlar 2025 yılı için güncellenirken tüm diğer ihtiyaçların da etiketleri değişmeye başladı. Ocak ayı zam haberleri ile dolup taşarken araç sahipleri köprü ve otoyol ücretlerine zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Katıldığı televizyon programında köprü ve otoyol ücretleri için açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk sinyali verdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu cümleleri sarf etti:

"Burada da bir hesap modelimiz var. Orada bir işletme giderleri var. Hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız”

GEÇİŞ ÜCRETİ İÇİN RAKAM VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde gazeteci İbrahim Kahveci ise köprü ve otoyol ücretlerine yakın zamanda zam geleceğini söylemişti. Kahveci 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçiş ücretinin yüzde 42,42 oranında zamlanacağını belirterek 47 lira olacağını iddia etmişti.

TOPLU ULAŞIMA ZAM İÇİN ORAN VERDİ

Ayrıca, İstanbullu'nun bir diğer konusu ise toplu ulaşıma gelecek zam oranı. İBB, UKOME'ye yüzde 46 oranında zam teklifini götürmüş ancak reddedilmişti. Bakan Uraloğlu bu konu hakkında da açıklamada bulunarak, şu cümleleri sarf etti:



"Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) belediye dışındaki resmi kurumların da temsil edildiği bir komisyon. Komisyondaki diğer kurumlarla yapılan istişarelerde, orada yapılan hesaplamalar ve oluşan duruma göre belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun uygun olmayacağını da komisyona bildirildi. Büyükşehir belediyesi tarafından yeniden bir çalışma yapılıyor, görüşme yapılacak.

Bu hesaplara önceki dönemlerde yapılan güncellemeleri dikkate aldığımızda bizim olmasını istediğimiz bir rakam var. Hesaplamalara göre yüzde 15 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Buradaki arkadaşlarımızın hesapladığı geçmiş dönemdeki güncellemelere bakıldığında rakam yüzde 25 civarında. Henüz bir karar verilmiş değil. Oradan çıkacak olan kararın oy birliğiyle verilmesi lazım"