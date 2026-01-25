FİNANS

Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT, yayın yapan kanal sayısıyla 10 yılın rekorunu kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 532'ye ulaşarak bu alanda son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirterek, "Sadece son 1 yılda kanal sayımızda yüzde 20'lik artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık 'hub'ı haline getirdik." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle 6 aktif uydusu bulunan TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini kaydetti.

TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A ile kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını anlattı.

Uraloğlu, "Uzay Vatan"daki egemenliğini, teknoloji ihraç eden kabiliyetle birleştirdiklerine işaret ederek, "Bugün TÜRKSAT, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

YURT DIŞI KANAL SAYISINDA YÜZDE 50'LİK ARTIŞ

TÜRKSAT'ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı son 5 yılda yüzde 50 oranında artışla 171'e çıkardık. Bu tablo, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık TÜRKSAT üzerinden yükseliyor. TÜRKSAT uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi."

Uraloğlu, Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının birer başarı hikayesine dönüştüğünün altını çizerek, Türksat 6A ile Güney Asya'da yeni bir sayfa açıldığını bildirdi.

Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle TÜRKSAT'ın bölgede hızla önemli anlaşmalar imzaladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Dubai merkezli firmayla yapılan sözleşme kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunmaya başladık. Ardından Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını sistemimize dahil ettik. Bu projeler, ülkemize yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasimizin birer sonucudur. Yerli üretim gücümüz olan Türksat 6A, yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla katlayarak geri ödeyen, ülkemiz için paha biçilemez bir değer olduğunu kanıtladı."

"TÜRKSAT GLOBAL YAYINCILAR İÇİN EN GÜVENİLİR LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Uraloğlu, TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 532'ye ulaştığını ve son 10 yılın rekorunun kırıldığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece son 1 yılda kanal sayımızda yüzde 20'lik artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık 'hub'ı haline getirdik. Bu, TÜRKSAT'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır. TÜRKSAT uyduları, ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam edecektir. Türkiye, ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır."

