FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Uraloğlu yeni rekoru duyurdu '174 basamak birden yükseldi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak, yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Diğer yandan Uraloğlu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'nda TÜRASAŞ’ın 174 basamak birden yükselerek 225'inci sıraya yerleştiğini belirterek, "Hedefimiz yerli ve milli demir yolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" dedi.

Bakan Uraloğlu yeni rekoru duyurdu '174 basamak birden yükseldi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın 2025 yılı üretim verilerine ilişkin, "2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu 500 bin konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu

Bakan Uraloğlu yeni rekoru duyurdu 174 basamak birden yükseldi 1

'2 YILLIK ÜRETİMİ 1 YILDA TAMAMLANDIK'

UAIS tipi askeri tank taşıma vagonu üretimi hakkında bilgi veren Uraloğlu, "UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demir yolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu Projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık" açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu yeni rekoru duyurdu 174 basamak birden yükseldi 2

'TÜRASAŞ, 174 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ'

Bakan Uraloğlu ayrıca TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda bu yıl 20 adet E5000 elektrikli ana hat lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 milli elektrikli tren, 8 milli banliyö treni ve 6 akülü manevra aracı ürettiklerini bildirdi. Uraloğlu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'nda TÜRASAŞ’ın 174 basamak birden yükselerek 225'inci sıraya yerleştiğini belirterek, "Hedefimiz yerli ve milli demir yolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekliye 20 bin TL düzenlemesi! Fark ödemesi ne zaman yatırılacak? Emekliye 20 bin TL düzenlemesi! Fark ödemesi ne zaman yatırılacak?
'200 bin değil 1 milyon olsun' Bakan Kurum'dan 'İlk Evim Projesi' paylaşımı'200 bin değil 1 milyon olsun' Bakan Kurum'dan 'İlk Evim Projesi' paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.