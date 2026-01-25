500 bin sosyal konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. Vatandaşlar, 500 bin konut kura takvimi ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Son olarak 9 ilin daha kura takvimi belli oldu. İşte 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

"32 ŞEHİRDE 121 BİN 265 KONUTUN HAK SAHİBİ BELLİ OLDU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz.

Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu.

Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz.

Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız"

500 BİN KONUT KURA TARİHLERİ

Peki, 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Buna göre; 26-31 Ocak 2026 kura takvimi şu şekilde oldu:

27 Ocak Salı: Kilis

28 Ocak Çarşamba: Sinop

29 Ocak Perşembe: Niğde

30 Ocak Cuma: Aksaray - Ordu - Karabük

31 Ocak Cumartesi: Samsun - Nevşehir - Bartın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekim işlemleri devam ederken yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.