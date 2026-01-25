FİNANS

500 bin sosyal konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin konut kura tarihleri vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 500 bin sosyal konut için 9 ilin daha kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni takvimi "Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" sözleriyle duyurdu.

Hande Dağ

500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. Vatandaşlar, 500 bin konut kura takvimi ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Son olarak 9 ilin daha kura takvimi belli oldu. İşte 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

"32 ŞEHİRDE 121 BİN 265 KONUTUN HAK SAHİBİ BELLİ OLDU"

500 bin sosyal konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz.

Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu.

Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz.

Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız"

500 bin sosyal konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu 2

500 BİN KONUT KURA TARİHLERİ

Peki, 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Buna göre; 26-31 Ocak 2026 kura takvimi şu şekilde oldu:

  • 27 Ocak Salı: Kilis
  • 28 Ocak Çarşamba: Sinop
  • 29 Ocak Perşembe: Niğde
  • 30 Ocak Cuma: Aksaray - Ordu - Karabük
  • 31 Ocak Cumartesi: Samsun - Nevşehir - Bartın

500 bin sosyal konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekim işlemleri devam ederken yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum kura çekimi kura TOKİ kura takvimi 500 bin Konut Projesi
