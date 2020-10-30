FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Varank duyurdu: Nestle’den 250 milyon liralık yeni fabrika yatırımı

Bakan Varank duyurdu: Nestle’den 250 milyon liralık yeni fabrika yatırımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabileceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgında Türk sanayisinin kendini ispatladığını söyledi.400 kişiye istihdam sağlayacak.” dedi.

Bakan Varank duyurdu: Nestle’den 250 milyon liralık yeni fabrika yatırımı

Türkiye’de 114 yıldır faaliyetlerini sürdüren Nestle, Bursa’da Türkiye’nin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atılıyor. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmanın Çin’de buna benzer bir yatırımı bulunuyor. Çin’den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak, Bursa’da kuruyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika, Ağustos 2021’de üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63’ü artık Türkiye’den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor. Doktorlarımız tarafından reçetelenen ve eczanelerde satılan beslenme ürünleri artık Türkiye’de üretilecek. Bu ürünler; çocuklardaki pediatrik alerjiden tutun da, yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözümler sunuyor. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü, bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenebilmeleri için gereken medikal ürünler; işte bu fabrika sayesinde, artık ülkemizde üretilecek. Ben Nestle’ye; ülkemize güvenip bu kritik yatırımı kazandırdıkları teşekkür ediyorum” dedi.

Bu fabrikanın hem Nestle’ye, hem de ülkemize büyük kazançlar getireceğine inandığını belirten Bakan Varank, “Her sene 1.7 milyar doların üzerinde Ar-Ge yatırımı yapan küresel bir markadan bahsediyoruz. Buradan hareketle; Nestle’nin Türkiye’deki Ar-Ge ekibini daha da genişletip, Bursa’ya bir Ar-Ge merkezi kurmasını istiyoruz. Böylece hem sunduğumuz teşviklerden faydalanıp, hem de yetişmiş insan gücümüzün Nestle markasını daha da yukarılara taşımasına fırsat verebilirsiniz. 2020 yılını Koronavirüsün gölgesi altında geçiriyoruz. Küresel salgın, dünyadaki tüm dengeleri sarstı, doğru bildiğimiz bütün ezberleri bozdu. Üretimde sürdürebilirliği sağlamak için benzersiz adımlar attık. Emekçiler, işverenler ve vatandaşlarımız için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Farklı destek programlarıyla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik. Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Bu politikaların yardımıyla Türkiye, emsallerine göre daha hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Dış talepteki canlanma da, ekonomiye güç kattı. Sanayide elektrik tüketimi, siparişler, kapasite kullanım oranları, üretim ve ihracat atıyor. Yine benzer şekilde, sabit yatırımlarda da ciddi talep artışı gözlemliyoruz. İlk 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacak. Birazdan temellerini atacağımız fabrika da, bu teşviklerden faydalanan yatırımlardan sadece bir tanesi. Sanayi siciline kaydolan işletme sayısı da artıyor. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde, 10 bin 802 sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019’a göre yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doları aşarak, tüm zamanların Eylül ayı ihracat rekorunu kırdı. Ben son 1 haftada; Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli’de bizzat sahadaydım, sanayicilerimizle bir araya geldim, fabrikaları gezdim. Herkes işini büyütmek istiyor. İşte bugün de Bursa’dayız. Köklü bir global marka, Türkiye’ye güvenini gösteriyor, ülkemizdeki beşinci fabrikasının temellerini atıyor. Ülkemizdeki diğer yabancı firmalara bakıyorsunuz. Hepsi, gayet verimli ve karlı çalıştıklarını, lojistik imkânlardan gayet memnun olduklarını ifade ediyor, hiçbirinin ciddi bir şikâyeti yok. Tabi bu dönemin şöyle bir özelliği var. Salgınla birlikte global firmalar, üretimde tek merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını bizzat yaşayarak gördüler. Şu an yatırım kararlarını tekrar gözden geçiyorlar. Küresel üretimde ağırlık merkezi uzak doğudan uzaklaşmaya, daha geniş coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Salgında Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı. Biz de Bakanlık olarak aktif, öngörülebilir ve şeffaf bir ekonomi diplomasisi izliyoruz. Sektörlerle istişare etmeden, asla karar almıyoruz. Fikirden ürüne, üründen pazara girişimcinin, yatırımcının yanındayız. Uyguladığımız politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmıyoruz. Önümüzdeki aylarda; küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle birlikte, ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz. Yeni dönemin ruhunu yakalayıp; sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle, inşallah hızla yol alacağız. Elbette Bursa, bu noktada bizim en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin doğduğu 1960’lı yıllarda bu topraklarda, şimdi 17 OSB’nin olduğunu belirten Varan, “192 binin üzerinde vatandaşımız buralarda çalışıyor. Son 8 senede Bursa’da, 57 milyar liranın üzerinde özel sektör yatırımına teşvik verdik, sadece bu yatırımlarla 60 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını sağladık. Bursa, verdiğimiz yatırım teşviklerinde her zaman ilk 5’te yer aldı. Burada teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin kurulmasını sağlayıp, katma değerli üretimi destekledik. Yine sanayide yalın üretimi ve dijital dönüşümü teşvik etmek üzere, Türkiye’nin ikinci model fabrikasını Bursa’ya kurduk. Günün ilerleyen saatlerinde; yine Bakanlığımızın yeni yatırımları olan; Gökmen Uzay Ve Havacılık Eğitim Merkezi ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bursa; sanayide ve teknolojide ülkemizin gözbebeği illerinden biri olmaya devam edecek. İnanıyorum ki, bugün temellerini attığımız bu fabrika da, Bursa’nın potansiyelini daha da yukarı taşıyacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken;

Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Medikal Beslenme alanında Temmuz 2007’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren Nestlé Health Science’ın, medikal beslenme ürünlerini Türkiye’de yerel olarak üretmeye başlayan ilk şirket olduğunu söyleyen Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz: “Türkiye’de, geçen yıldan beri başlattığımız yerel üretim çalışmalarımız 10. Kalkınma Planı çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı’na dayanıyor. Nestlé Health Science olarak bu kapsamda iki adım attık: Bunlardan ilki, Medikal Beslenme Ürünlerimizin ilk yerel üretimine Balıkesir’de sözleşmeli bir üreticimiz ile 2020 yılında başlamamız oldu. Türkiye’de medikal beslenme ürünlerini yerel olarak üretmeye öncülük etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada temelini atacağımız fabrikamız ise yerlileştirme hareketinin ikinci adımı olarak hem Nestlé Health Science hem de Türkiye için tarihi bir değer taşıyor. Program doğrultusunda açılan yeni fabrikamız ile medikal beslenme ürünleri üretiminde yeni bir dönemin başlatılmasına öncülük edecek, ilgili tüm teknoloji birikimini ülkemize transfer edeceğiz” dedi.

Ağustos 2021’de faaliyete geçirilmesi hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet olmak üzere tüm oral medikal beslenme ürünleri üretilecek. Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrika, yüksek seviye teknolojiye sahip güçlü alt yapısıyla aynı zamanda Nestlé Health Science’ın ürün geliştirme üssü olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Dış ticaret verileri açıklandıDış ticaret verileri açıklandı
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' çağrısı
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' çağrısı
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Yıl sonunda altın fiyatları ne olur?
Yıl sonunda altın fiyatları ne olur?
İşte gram altının fiyatı
İşte gram altının fiyatı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
KYK başvurusu nasıl yapılır?
KYK başvurusu nasıl yapılır?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının araçları için süre uzatımı
Bakan duyurdu! Süre uzatıldı
'Milli trenler'in üretiminde geri sayım
'Milli trenler'in üretiminde geri sayım
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Eylül’de ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 23 arttı
Dış ticaret verileri açıklandı
Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımları sürüyor
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Gram altın fiyatları yıl sonunda ne olur?
Yıl sonunda altın fiyatları ne olur?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.