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Bakan Varank'tan koronavirüse karşı KOBİ'lere destek ve ek süre müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.

Bakan Varank'tan koronavirüse karşı KOBİ'lere destek ve ek süre müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı.

KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve KOVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin ardından reel sektöre destek olmak amacıyla bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, KOVİD-19 nedeniyle artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya almıştı.

3 ayaklı plan

Bakanlık, dünyayı sarsan KOVİD-19 salgınına karşı yeni bir çalışma başlattı. Bakanlığın ilgili kuruluşu olan KOSGEB vasıtasıyla üçayaklı bir planı devreye soktu.

Planını detaylarını anlatan Bakan Varank, “KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave ettik.

Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler.” dedi.

Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirterek, “Bu projelere, 6 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacak.” diye konuştu.

"Üreticilerle görüştük"

Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Varank, “KOVİD-19’un tüm dünyaya yayılmasının ardından listeye eklediğimiz ürünlerde doğal olarak bir talep oluştu. Talebi karşılamak için üreticilerle yani işletmelerle ve KOBİ’lerle temasa geçtik.

Vereceğimiz desteklerle bu ürünlerdeki artan talebin karşılanmasına katkı sağlayacağız. Malesef bazı fırsatçıların ortaya çıkardığı spekülasyonların da önüne geçeceğiz.” dedi.

Başvurular başlıyor

Varank, başvuruları almaya başladıklarını söyleyerek, “Olağanüstü bir süreçten geçtiğimizi şu dönemde, KOSGEB kurulları normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp, desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek. Ödemeler de ivedilikle yapılacak.” diye konuştu.

30 Haziran'a kadarki borçlar

Paketin ikinci ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, “KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik.” dedi.

Vade sayısı değişmeyecek

Varank, işletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğinin altını çizerek, “Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’lerimiz de faydalanabilecek.” diye konuştu.

Projeler kesintiye uğramayacak

KOSGEB’in çeşitli programları aracılığıyla proje bazlı destekler sunduğunu, bunun yanı sıra girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, “Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacak.” dedi.

Kurul kararına gerek yok

Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerektiğinin altını çizerek, “Karar sürecini hızlandırdık, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ’lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen sağlayacağız” diye konuştu.

Tüm enstrümanları kullanacağız

KOVİD-19 salgınının etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamaya kadar bu hakkın kullanılabileceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:
KOVİD-19 salgın riskine karşı ilk reaksiyon gösteren ülkelerden biriyiz. Bakanlık olarak virüs, Çin sınırlarındayken alacağımız önlemleri masaya yatırmaya başladık. İşletmelerimiz, dünyaya hızla yayılan bu salgından elbette etkileniyorlar. KOBİ’lerimizi korumak için yapılması gerekenleri biliyoruz, bunları da uygulamaya başladık.

Bu süreçte ve dünyada bu salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra üretimde sürekliliği sağlamak için elimizdeki tüm enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz.

Topyekun mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini açıkladığını hatırlatan Varank, “KOVİD-19’a karşı, kamu, özel sektör, üniversiteler topyekun bir mücadele veriyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz günün 24 saati mesai yaparak, virüsü kontrol altına alma gayretinde. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm bakanlıklarımız büyük bir çaba içerisinde.” dedi.

Ortak akıl

Varank, vatandaşların, resmi açıklamaları dikkate almasının önemine değinerek, şöyle devam etti: Hepimizin alacağı en iyi tedbir, kendimizi korumaktır. Bunun için gerekmedikçe, zaruri bir hal olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım.

Özellikle sosyal medyadaki spekülatif açıklamalara itibar etmeyelim.

Ortak akılla hareket ettiğimizde her türlü engeli kolayca aşacağımız aşikar, bu inancımızı diri tutalım.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, kobi,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tabi, küçük esnafı düşünen kimse yok. Neden düşünsünler ki..Yok olup gitsinler zaten amaç.
müjdeymiş , böyle zamanlarda zaten yapmanız gereken bu zaten , yapmamak vatan hainliği olur !!!
sadece yandasa
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