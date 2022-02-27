FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Varank'tan Türk oyun şirketi Loop Games'e ziyaret: 200 milyon dolarlık ihracat geliri getirdiler

Bakan Varank'tan Türk oyun şirketi Loop Games'e ziyaret: 200 milyon dolarlık ihracat geliri getirdiler

27.02.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 20 kişilik ekiple 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk oyun şirketi Look Games'i ziyaret etti. Varank, Türkiye'de oyun sektörünün çok iyi gittiğine dikkati çekerek, bu alanda ülkeden 2 unicorn çıktığını ve Türk şirketlerinin iyi yatırımlar aldığını hatırlattı.

Bakan Varank'tan Türk oyun şirketi Loop Games'e ziyaret: 200 milyon dolarlık ihracat geliri getirdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Mustafa Varank, 2019'da kurulan ve Hacettepe Teknokent'te yer alan Loop Games isimli oyun şirketini ziyaret etti. Ziyaretinde Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de eşlik etti.

200 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Burada Loop Games Kurucusu Mert Gür'den bilgi alan Varank, şirket çalışanlarıyla sohbet etti. Varank, geçen yıl şirketin 7 kişilik bir ekibi olduğunu, bu yıl ise şirkette 20 kişilik bir ekibinin çalıştığını belirterek "20 kişilik ekip 3 ayda yaptığı bir oyunu satıp Türkiye'ye 200 milyon dolar ihracat geliri getirdi." diye konuştu.

SNY_3957

Şirketin 200 milyon lira da vergi ödediğine işaret eden Varank, "Yeni ekonomi dediğimiz, katma değerli ekonomi dediğimiz olay burada." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'de oyun sektörünün çok iyi gittiğine dikkati çekerek, bu alanda ülkeden 2 unicorn çıktığını ve Türk şirketlerinin iyi yatırımlar aldığını anımsattı.

SNY_3806

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ VAR"

Loop Games Kurucusu Mert Gür de Türkiye'de oyun sektörünün hızlı büyüdüğünü ifade ederek, "Türkiye şu an sektörün en iyilerinden, bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu tarafta odaklanıp büyük oyun firmaları oluşturabilirsek kimse bize yetişemez." dedi.

Sektörün insan kaynağının ileri teknik düzeyde olduğunu vurgulayan Gür, finans sektörü gibi diğer alanlardan da oyun sektörüne ilgi gelmeye başladığını belirtti.

Gür, Türkiye'de sektöre verilen desteklerin diğer ülkelere göre iyi durumda olduğunu ancak bu desteklerin dünyada yeteri kadar bilinmediğini ifade etti.

Oyun sektöründeki maaşların de yurt dışıyla rekabet edebildiğini dile getiren Gür, "Tersine beyin göçü bile var bu şirkette." diye konuştu.

Bakan Varank ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ile Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki'den Teknokent'in mevcut çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirimFaturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim
Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılarSavaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

Hurdadan 10 bin liraya araç yaptı!

Hurdadan 10 bin liraya araç yaptı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.