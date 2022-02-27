Bakan Varank'tan Türk oyun şirketi Loop Games'e ziyaret: 200 milyon dolarlık ihracat geliri getirdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Mustafa Varank, 2019'da kurulan ve Hacettepe Teknokent'te yer alan Loop Games isimli oyun şirketini ziyaret etti. Ziyaretinde Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de eşlik etti.

200 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Burada Loop Games Kurucusu Mert Gür'den bilgi alan Varank, şirket çalışanlarıyla sohbet etti. Varank, geçen yıl şirketin 7 kişilik bir ekibi olduğunu, bu yıl ise şirkette 20 kişilik bir ekibinin çalıştığını belirterek "20 kişilik ekip 3 ayda yaptığı bir oyunu satıp Türkiye'ye 200 milyon dolar ihracat geliri getirdi." diye konuştu.

Şirketin 200 milyon lira da vergi ödediğine işaret eden Varank, "Yeni ekonomi dediğimiz, katma değerli ekonomi dediğimiz olay burada." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'de oyun sektörünün çok iyi gittiğine dikkati çekerek, bu alanda ülkeden 2 unicorn çıktığını ve Türk şirketlerinin iyi yatırımlar aldığını anımsattı.

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ VAR"

Loop Games Kurucusu Mert Gür de Türkiye'de oyun sektörünün hızlı büyüdüğünü ifade ederek, "Türkiye şu an sektörün en iyilerinden, bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu tarafta odaklanıp büyük oyun firmaları oluşturabilirsek kimse bize yetişemez." dedi.

Sektörün insan kaynağının ileri teknik düzeyde olduğunu vurgulayan Gür, finans sektörü gibi diğer alanlardan da oyun sektörüne ilgi gelmeye başladığını belirtti.

Gür, Türkiye'de sektöre verilen desteklerin diğer ülkelere göre iyi durumda olduğunu ancak bu desteklerin dünyada yeteri kadar bilinmediğini ifade etti.

Oyun sektöründeki maaşların de yurt dışıyla rekabet edebildiğini dile getiren Gür, "Tersine beyin göçü bile var bu şirkette." diye konuştu.

Bakan Varank ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ile Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki'den Teknokent'in mevcut çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi aldı.

