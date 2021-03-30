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Bakan Varank: 'Türkiye grafeni seri olarak üreten ilk 10 ülkeden biri olacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 11:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklama yaparak, Türkiye'nin grafeni seri olarak üreten ilk 10 ülkeden biri olacağını belirtti.

Bakan Varank: 'Türkiye grafeni seri olarak üreten ilk 10 ülkeden biri olacak'

Varank açıklamasında, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" açıklamasında bulundu.

'ÇELİKTEN 200 KAT GÜÇLÜ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında Türkiye'nin seri olarak grafen üreten ilk 10 ülke arasında yer alacağına değinerek, "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" dedi.

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